Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Turkcell destek kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında bulunan veri merkezlerini girişimcilerin hizmetine sunuyor. Dijital Destek Programı’na kabul edilecek girişimler Turkcell Hızlı Giriş uygulamasını entegre ettikleri takdirde, 100 bin TL’lik Turkcell Veri Merkezi bulut altyapı bütçesine sahip olacak. Ayrıca girişimciler 100 mbps hızında internet erişimi avantajı elde edecekler. Başvurular Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı üzerinden alınıp ön kriterlere göre değerlendirecek. Girişimciler Turkcell’in dijital portföyündeki; BiP, Yaani, Paycell, Turkcell Akademi, e-Şirket gibi birçok uygulamanın sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek. Turkcell’in IoT platformunda yazılım geliştirebilme imkânları da girişimciler için hazır edilecek.

Girişimcilerin ihtiyaçlarına özel hizmetler sunduklarını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Burada bir amacımız da ülkemizin verisini ülkemizde koruma altına almak. Çünkü biliyoruz ki ülke olarak gücün yeni kaynağı veride söz sahibi olmak istiyorsak, dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız. İşte bu yüzden bu seferberlik kapsamında girişimcilerimizin bulut hizmetleri ihtiyacını karşılamak için veri merkezlerimizin kapılarını ardına kadar açıyoruz. Hep söylediğimiz gibi, girişimcilerimiz kazanırsa Türkiye kazanacak. Türkiye’nin kazandığı her yerde Turkcell de kazanacak” dedi.