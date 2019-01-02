Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Şirket, bugün saat 8 sularında aldığı karar neticesinde bazı eski model telefonlara olan desteğini geri çekmeye karar verdi. Bu kararla birlikte WhatsApp artık bu telefonlarda kurulu olsa bile çalışmayacak, kullanıcılar yeni bir telefonu kullanması için yönlendirilecek.

Peki hangi telefonlar bu karardan etkilenecek dersiniz?

– Nokia 206

– Nokia 208

– Nokia 301

– Nokia 515

– Nokia Asha 201 ve 503 arası modeller

– Android 2.3.7 ve daha eski sürümler ( 1 Şubat 2020)

– iOS 7 ve daha eski sürümler ( 1 Şubat 2020)