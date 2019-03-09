Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL



2019'a damgasını vurması beklenin katlanabilir telefonlarda özellikle Uzak Doğulu firmalar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Bu rekabet tanıtım aşamasından tutun da satışa kadar hemen hemen her alanda kendini gösteriyor. Samsung, 20 Şubat'ta San Francisco'da düzenlenen etkinlikle Galaxy Fold'u tanıtmıştı. Ardından bir kaç gün sonra ise Huawei Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir telefonu Mate X'i tüketicilerin karşısına çıktı. Görünen o ki Samsung Türkiye'de de elini çabuk tutmak istiyor. 26 Nisan'da Batı Avrupa ülkelerinde satışa sunulması beklenen Fold'u bir gün sonra yani 27 Nisan'da Türkiye'de satışa çıkarıyor. Rekabet şimdilik Uzak Doğu ülkeleri arasında yaşansa da Avrupa ve ABD'li teknoloji devleri de yakın zamanda yarışa girmeye hazırlanıyor. Appe, LG, Noki, Xiaomi ve Oppo gibi teknoloji devleri bu alandaki çalışmalarını hızlandırmış durumda.



FOLD'UN ÖZELLİKLERİ



- Özel bir esnek ekrana sahip olan Fold'da OLED teknolojisi kullanılıyor. Fold kapalı haldeyken 4.6 inç, açık halde 7.3 inçlik bir tablete dönüşüyor.

- f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksellik ultra geniş açılı lens, 12 Megapiksellik ve f/1.5 – f/2.5 değişken diyafram açıklığına sahip geniş açılı lens ve 12 Megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto lens ana kamera düzenini oluşturuyorlar. Bununla birlikte cihaz katlandığı zaman ön kamera olarak kullanılabilen, küçük ekranın üstünde bulunan kamerada f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 Megapiksellik bir sensör kullanılmış.

- Galaxy Fold’da Snapdragon 855 işlemci kullanıyor. 12 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB UFS3.0 dâhili depolama biriminin kullanıldığı modelde microSD kart desteği bulunmuyor.

- Fold gücünü 4380 mAh batarydan Mate X ise 4500 mAh kapasiteli bir bataryadan alıyor. Fold’un bataryası hem kablolu hem de kablosuz olarak hızlı şarj desteğine sahip. Bununla birlikte Fold, başka cihazları kablosuz olarak şarj edebilmesini sağlayan Wireless PowerShare teknolojisini de kullanıyor.