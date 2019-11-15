Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Anlaşma kapsamında, yaklaşık 4,8 milyon aboneye hizmet veren Azercell, Argela tarafından geliştirilen “Mobil Ağ Performans İzleme ve Müşteri Deneyim Yönetimi” çözümlerini kullanacak. Afrika kıtasının en büyük operatörlerinden olan ve Etiyopya’da faaliyet gösteren Ethio Telecom’un ardından Azercell’in de Argela çözümlerini kullanmaya başladığını hatırlatan Argela CEO’su Bülent Kaytaz “Türk Telekom iştiraki Argela olarak, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanında araştırma, geliştirme çalışmaları yapıyor, sektörümüze öncülük ediyoruz. 5G ve ötesi teknolojileri geliştiriyor, yeni rekabet avantajları elde etmek adına durmaksızın çalışıyoruz. Hazar bölgesinin en büyük operatörlerinden olan Azercell’in mobil şebeke performansını yükseltme ve müşteri deneyimi alanında bizim çözümlerimizi tercih etmiş olması bize büyük bir mutluluk veriyor. Gelecekte duyurularını yapacağımız yeni iş birlikleri ile uluslararası alandaki başarımızı daha da yükseklere taşıyacağız” dedi.