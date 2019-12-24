Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

CXO Medya ve CIO Update tarafından düzenlenen organizasyonda Türkiye’nin önde gelen 20 şirketinin CIO’su ödül almaya hak kazandı. Ödül töreninde konuşan CXO Update dergisi Yayın Yönetmeni Murat Yıldız, dijitalleşmenin iş yapış biçimlerini hızla değiştirdiği bu dönemde ödüllendirme etkinliklerinin şirketler açısından önemli bir motivasyon olduğunu belirterek şöyle dedi: “CIO Ödülleri 10 yıldır teknoloji liderlerinin başarılılarının herkes tarafından tanınması ve tüm şirketlere örnek olması hedefiyle yola çıktı. Ödüllendirmelerde özellikle şirketlerdeki dönüşümü ve kuruma kattığı faydayı ölçmeye çalıştık. Bu sene ödüllendirme programına katılan onlarca projenin ciddi bir dönüşüm geçirdiğini görüyoruz. Artık yapay zeka, robotik süreçler, ileri düzey analitik, mobil uygulamalar ve müşteri deneyimini dönüştüren uygulamaların ağırlıkta olduğunu gördük. Sektörlerde de ciddi bir değişim var. Ödüllendirme programımıza geçtiğimiz yıllarda banka, Telekom ve holding katılımları yüksekken bu sene özellikle perakende sektöründeki katılımlar dikkat çekici. Artık her ölçekteki şirket, dijitalleşme ile daha kârlı ve hızlı bir operasyona dönüşmek için gayret gösteriyor. Türkiye’deki kurumsal teknoloji altyapısının güçlenmesi ve ekosistemin büyümesi için bu önemli bir gösterge. Umuyoruz 2020 yılında çok daha büyük bir organizasyon ile çok daha fazla şirketteki başarılı projeleri ödüllendirme fırsatı yakalarız.”