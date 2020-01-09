Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Aralık Cuma günü tanıtıldığından beri gündemin ana konusu olmaya devam eden yerli otomobil hakkında yeni bir bilgi daha geldi.

Yerli otomobilin ön sipariş süreci ve fiyatı hakkında tartışmalar devam ederken, TOGG'un Twitter üzerinden yaptığı paylaşım heyecanlandırdı.

“Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz…” ifadeleri ile TOGG'un Twitter üzerinden yaptığı paylaşıla, yerli otomobil belgeselinin 10 Ocak Cuma günü yayınlanacağı açıklandı.

Belgeselde yerli otomobil hakkında hangi detayların verileceği hakkında bir ipucu verilmese de, başlangıcından bugüne olan tüm detayların yer verilmesi bekleniyor.

Pininfarina ile çalışılan tasarım öyküsünden, üzerinde bulundurduğu teknolojik özelliklere kadar kararların ansıl alındığı ve ne şekilde harekete geçildiğini öğrenmeyi beklediğimiz belgesel, 10 Ocak Cuma günü Türkiye'nin Otomobili hesabından Twitter üzerinden paylaşılacak.

Yerli otomobilin teknik özellikleri

30 dakikanın altında hızlı şarj imkanı veren otomobil, 300 km ve 500 km menzil opsiyonlarına sahip.

Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut.

Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek.

Türkiye'nin 2023'e damga vuracak projeleri arasında yer alan yerli otomotiv ise Bursa'da üretilecek.