Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı denetimlerin sonucunda İstanbul’da 26 Eylül 2019’da gerçekleşen 5,8 büyülüğündeki depremde yaşanan iletişim kesintisi ile ilgili GSM operatörlerine idari para cezası kesti. Kurumun internet adresinde yer alan açıklamada, söz konusu GSM şirketlerine toplamda 19,6 milyon liralık idari para cezası verildiği bildirildi.