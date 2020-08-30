Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Halo'da diğer bilekliklerin aksine herhangi bir ekran bulunmuyor. Kumaş bir kayışa sahip olan cihaz, kullanıcının hareketlerini takip ediyor. Bunu yaparken üzerinde bir ivme ölçer, sıcaklık sensörü, kalp ritim monitörü ve iki adet mikrofon bulunuyor. Aktivite, uyku, vücut, ses gibi değerleri takip edebilen Halo, hareketlerinizi ve derinizin ısısını ölçerek uyku kaliteni konusunda yorum yapabiliyor. Vücut yağ oranını da ölçebilen Halo, sesinizi de dinleyerek duygusal durumunuz hakkında bilgi verebiliyor. Kendi adını taşıyan bir uygulama ile birlikte çalışan cihazın fiyatı 64,99 dolar olarak açıklandı. Bu fiyata altı aylık Halo üyeliği de dâhil. Bu süre sonunda üyelik aylık 3,99 dolar olarak ödenmeye devam edecek.