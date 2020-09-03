Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

iPhone kullanıcıları güncellemeyle birlikte koronavirüse maruz kalma bildirimlerini görebilecek. Bu sayede virüsü taşıyan insanlarla temas etmekten kurtulacaksınız. Düğünlere veya çocuğunuz okula gittiğinde, çevredeki kişinin ailesinde virüs teşhisi konmuş birisi varsa 2 metre ve 100 metre çapındaki bölgede İphone’unuz sizi ikaz edecek. Yeni özellik, şu an için sadece Maryland, Washington DC, Virginia ve Nevada gibi bazı ABD eyaletlerinde kullanılıyor. Güncelleme, destek sunulmayan bölgelerde üçüncü taraf uygulamalara yönlendirme aracılığıyla kısmen kullanılabiliyor. Bu durumda Sağlık Bakanlığının HES uygulaması devreye giriyor. Bakanlığın HES ile izin vermesi hâlinde Türkiye’deki iPhone’lar sisteme adapte edilebiliyor. Efrahim Gönültaş