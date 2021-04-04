Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi döneminde birçok sektör zarar ederken mobil uygulama pazarı büyümesini aralıksız sürdürüyor. Mobil uygulama pazarı 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 40 artışla 32 milyar dolara ulaşırken, en çok indirilen uygulama TikTok, en çok kazanan sektör oyun, en çok kazanan uygulama ise Youtube oldu.

App Annie’nin verilerine göre 2021’in ilk çeyreğinde tüketici harcamaları iOS’ta 21 milyar dolar, Android’de ise yaklaşık 11 milyar dolar oldu. Toplam indirme sayısı ise yaklaşık yüzde 10 artarak 31 milyara yükseldi. Oyun uygulamaları, uygulama marketlerdeki en etkili kategori olduğunu bir defa daha ispatladı. Oyun uygulamalarına yapılan toplam tüketici harcamaları, App Store’da yüzde 30 artışla 13 milyar dolara, Google Play’de ise yüzde 9 artışla 9 milyar dolara ulaşarak 22 milyar doları buldu.

Rapora göre bu yılın ilk çeyreğinde en fazla indirilen uygulamalar listesinin ilk sırasında TikTok yer aldı. Uzun bir süredir en fazla indirilen uygulama olmayı başaran TikTok, indirme sayının yanı sıra kazancıyla da dikkat çekiyor. Kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale gelen sosyal medya platformu, şubat ayında 110 milyon dolar gelir elde etmişti. 110 milyon doların yüzde 79’u Çin’den, yüzde 8’i Amerika Birleşik Devletleri’nden, yüzde 3’ü ise Türkiye’den elde edilmişti.

TELEGRAM İLK BEŞTE

Listenin ikinci sırasında dünyanın en popüler sosyal medya hizmeti Facebook yer alıyor. Üçüncü sırada görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram yer alırken dördüncü sırada son zamanların en popüler mesajlaşma hizmeti Telegram konumlandı. Beşinci sırada özellikle son dönemde adından sık sık söz ettiren WhatsApp Messenger bulunuyor. Anlık mesajlaşma uygulaması, gizlilik sözleşmesi nedeniyle eleştirilen odağı hâline gelmişti. Çok sayıda kullanıcı uygulamayı silerek farklı bir mesajlaşma uygulamasına geçiş yapmıştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde en çok kazanan uygulamalar listesinin ilk sırasında ise video paylaşım platformu YouTube yer aldı. Listenin ikinci sırasında TikTok yer alırken onu Tinder izledi.

En çok kazanan uygulamalar

¥ YouTube

¥ TikTok

¥ Tinder

¥ Disney+

¥ Tencent Video

En çok indirilen uygulamalar

¥ TikTok

¥ Facebook

¥ Instagram

¥ Telegram

¥ WhatsApp