ABD, Yunanistan'ın 35 adet UH-60 Black Hawk satışını onayladı!

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi, Yunanistan'a 35 adet UH-60 Black Hawk Genel Maksat Helikopteri'nin satışını onaylama kararı aldı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda gösterdiği büyük başarılar Yunanistan'ı tedirgin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan'dan yeni bir adım daha geldi. 2 yıl önce Fransa'dan 24 adet Rafale savaş uçağı satın alan şimdi de ABD'den 35 adet UH-60 Black Hawk helikopterini satın almaya çalışıyor.

Kathimerini'nin aktardığı bilgilere göre 35 adet helikopterin satın alınmasına ilişki imzalar en geç hafta sonuna kadar atılacak ve ardından ABD hükumeti, Yunan UH-60 Black Hawk helikopterinin üretim hattına alınması için gerekli adımları atacak.

Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait 56 adet eski model UH-1 Huey'in yerini 35 adet UH-60 Black Hawk'lar alacak. Yunanistan'ın lojistik desteğinin eksikliği nedeniyle 1969 yılında satın aldığı ve halihazırda kullandığı tek motorlu Huey'leri son derece sıkıntılı şekilde kullanıyor.

1,95 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

ABD tarafından Aralık 2023'te, Yunanistan'a 35 adet UH-60M Black Hawk Genel Maksat Helikopteri için yabancı askeri satış bildirimi yayınlanmıştı. Yunanistan, 35 adet UH-60M helikopterini ve beraberindeki ekipmanı, 1,95 milyar dolar ödeyerek satın alacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'lar ile güçlendirilmesinin ardından Yunanistan, aktif olarak kullandığı eski uçakları ve helikopterleri yenileme kararı almış görünüyor.

Yunanistan için onaylanan UH-60M Black Hawk satışı; 35 adet helikopteri, 10’u yedek olmak üzere 80 adet T700-GE-701 Turboşaft Motorunu, füze/lazer/radar uyarı ve GPS ile iletişim sistemlerini, MX-10D Elektro-Optik sistemlerini, M134 Gatling Toplarını, M240 makineli tüfeklerini, 70mm roketleri ve ek birçok sistemi kapsıyor.