Alper Gezeravcı uzay yolculuğunu anlattı: Türkiye Cumhuriyeti'mizin evladının attığı ilk adımdı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle buluştu, uzay yolculuğunu ve gerçekleştirdiği deneylerin detaylarını anlattı. Uzaydan döndükten sonra en çok 'Diğer insanlardan farklı olarak ne yaptık?' sorusuyla karşılaştığını dile getiren Gezeravcı, "Bir anne babanın hayatındaki en değerli adım, evladının attığı ilk adımdır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'mizin evladının attığı ilk adımdı, bunun için çok değerli" dedi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu anlattı.

Uzaydan döndükten sonra "Diğer insanlardan farklı olarak ne yaptık?" sorusuyla sıkça karşılaştığını belirten Gezeravcı, şunları dile getirdi:

"Diğer insanlardan, diğer ülkelerden farklı bir şey yapmamış da olabilirdik. Yine de bir şey öğrenecektik. Buna rağmen diğer ülkelerin yaptığı bilimsel çalışmaların dışında hakikaten alanında özgün çalışmalar gerçekleştirdik. Dünya üzerinde milyarlarca insan günlük rutin yaşamının bir parçası olarak yürüyor. Her gün milyarlarca insan milyarlarca adım attığı, insan rutininin sıradan bir parçası olduğu halde bir anne babanın hayatındaki en değerli adım, evladının attığı ilk adımdır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'mizin evladının attığı ilk adımdı, bunun için çok değerli."

Gezeravcı, uzaydan Türkiye'yi izlemenin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki en güzel an olduğunu dile getirdi.

'UZAYDAKİ DENEYLERİN HEPSİ ÖZGÜNDÜ'

Gezeravcı, havacılık sektöründen geldiği için deney çalışmalarına bilim insanlarının verdiği eğitimle vakıf olduğunu belirterek, "Deneylerin çalışmalarına başladıktan sonra kendi imkanlarımla açık kaynaklardan bu deneylerle ilgili alternatif deney alanlarının olup olmadığını inceledim. Hakikaten hepsi özgün deneylerdi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu ve 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Dragon uzay aracı ve Axiom-3 görev ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından 9 Şubat'ta Florida'da açıklarında okyanusa iniş yapmıştı. 7 Şubat Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılan mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün yolculuğu yaklaşık 48 saat sürmüştü.

Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirdi.