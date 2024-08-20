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Apple'ın Çin'de gizlice geliştirdiği, yeni cihaz ortaya çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple&#039;ın Çin&#039;de gizlice geliştirdiği, yeni cihaz ortaya çıktı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple’ın gelecek dönemde ürün yelpazesine eklemeyi planladığı yeni bir cihaz, Çin’de test aşamasına girdi. Şirket, iPad ve HomePod’un özelliklerini birleştiren ilginç bir ürün üzerinde çalışıyor.

Teknoloji dünyasında bir dönem popüler olan akıllı hoparlör furyası, son zamanlarda biraz durgunlaştı. Ekranlı akıllı hoparlör girişimleri, Meta’nın iptal edilen Portal serisi gibi projelerde olduğu gibi istenilen başarıya ulaşamadı. Ancak Apple, bu alanda yeni bir fırsat oluşturmayı hedefliyor.

Apple'ın Çin'de gizlice geliştirdiği, yeni cihaz ortaya çıktı! - 1. Resim

APPLE'IN YENİ CİHAZI NE? 

Wccftech'in haberine göre, Apple, iPad ve HomePod’un bir melezi olan bir cihazın prototipini test ediyor. Bu cihaz, masa üstünde kullanılabilecek bir robot olarak tanımlanabilir. Alt kısmında hoparlör bulunan bu cihazın, bir robot kolu üzerinde ekranı yer alıyor.

APPLE YENİ ÜRÜNÜNÜ NEREDE GELİŞTİRİYOR?

Çin’in Hongzhun bölgesindeki üretim tesislerinde görülen prototipin, bu bölgede geliştirileceği ve üretileceği ifade ediliyor. Bu tesisler, iPhone’un önemli bileşenlerinin tedarikinde de kilit rol oynuyor.

Apple, bu cihazı mutfak gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlamış olsa da, henüz kalite onayı almamış durumda. Dolayısıyla, bu cihazın piyasaya çıkıp çıkmayacağı kesin değil. Apple’ın daha önce rafa kaldırdığı projeler gibi bu da iptal edilebilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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