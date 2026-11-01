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Teknoloji

Bose, ses sistemleri şimdi Türkiye’de

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Bose, ses sistemleri şimdi Türkiye’de
Başlık ResmiBose, ses sistemleri şimdi Türkiye’de

Bose, kulaklık, taşınabilir hoparlör ve ev eğlence sistemlerinden oluşan premium ürün portföyünü Türkiye pazarına sunuyor.

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|
Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Premium ses teknolojileri markası Bose, kulaklık, taşınabilir hoparlör ve ev eğlence sistemlerini Türk tüketicilere buluşturuyor.

Aztek Teknoloji Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatma Varol Bayram, Bose’un premium ürün portföyünü tüketicilere ulaştıracaklarını belirtti.

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Bose ürünleri MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazalarının yanı sıra Aztekstore.com, Amazon ve Hepsiburada üzerinden de satışa sunuluyor.


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