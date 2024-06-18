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Haberler > Teknoloji > Çin, ay görevler için üç YF-100K motorunu aynı anda çalıştırarak 382 tonluk itme kuvveti elde etti!

Çin, ay görevler için üç YF-100K motorunu aynı anda çalıştırarak 382 tonluk itme kuvveti elde etti!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çin, ay görevler için üç YF-100K motorunu aynı anda çalıştırarak 382 tonluk itme kuvveti elde etti!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin, yaklaşmakta olan insanlı Ay görevleri için tasarlanan yeni bir roket motoru üzerinde kritik bir test başarıyla gerçekleştirdi. Testte üç YF-100K motoru aynı anda ateşlenerek toplam 382 ton itme gücü elde edildi.

Bu motor, Çin'in yeni nesil uzay aracı ve Ay iniş modülünü taşımak için özel olarak geliştirilmekte olan Long March 10 adlı yeni ağır yük kaldırma fırlatma aracını güçlendirecek. 92,5 metre yüksekliğindeki Long March 10, yaklaşık 32 katlı bir binaya eşit olacak ve 2.189 tonluk fırlatma ağırlığına sahip olacak. 2.678 tonluk itme gücüyle en az 27 ton ağırlığındaki uzay araçlarını Ay'a doğru fırlatma yeteneğine sahip olacak.

Çin, ay görevler için üç YF-100K motorunu aynı anda çalıştırarak 382 tonluk itme kuvveti elde etti! - 1. Resim

Çin'in ilk insanlı Ay inişi planı, Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden iki Long March 10 fırlatmasını içeriyor. İlk fırlatma, Ay iniş modülünü taşıyacak, ikinci fırlatma ise mürettebatlı uzay aracını taşıyacak.

GizmoChina'nın haberine göre, Ay yörüngesine girdikten sonra iki araç kenetlenecek, astronotların iniş modülüne binerek Ay yüzeyine inişlerine izin verecek. Görevlerini tamamladıktan sonra astronotlar iniş modülüyle Ay yörünge aracına ve nihayetinde Dünya'ya geri dönecekler.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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