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F-35 savaş uçağı 'pilotsuz' uçabilecek! Lockheed Martin harekete geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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F-35 savaş uçağı &#039;pilotsuz&#039; uçabilecek! Lockheed Martin harekete geçti
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Savaş uçakları sınıfının en çok rağbet görenlerinden biri olan F-35 için havacılık rekabetinde ses getirecek bir adım atılıyor. ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin CEO'su Jim Taiclet, şirketin F-35'in pilotsuz bir versiyonunu geliştireceğini söyledi.

DIŞ HABERLER - Lockheed Martin CEO'su Jim Taiclet yaptığı açıklamada, F-35 savaş uçağının yükseltilmiş "beşinci nesil artı" versiyonunun yeni gizlilik kaplamaları, uçağın şeklinde ayarlamalar ve hatta jetin isteğe bağlı olarak mürettebatlı hale getirilmesine yönelik bir yol içerebileceğini söyledi.

F-35 PİLOTSUZ DA UÇABİLECEK!

Lockheed Martin'in gelecekteki proje ve hedeflerine dikkat çeken Tim Taiclet, şirketin pilotsuz uçabilen bir F-35 versiyonu geliştirmeyi planladığını açıkladı

Taiclet, Bernstein'ın Stratejik Kararlar Konferansı'nda, "Altıncı nesil savaş uçağı yarışmaları için yaptığımız birçok geliştirmeyi temel alarak, nispeten mütevazı bir zaman diliminde F-35 pilotunu isteğe bağlı hale getirebiliriz" dedi.

F-35 savaş uçağı 'pilotsuz' uçabilecek! Lockheed Martin harekete geçti - 1. Resim

YENİ TEKNOLOJİ YETENEKLERİ F-35'E AKTARILACAK 

F-35'in kabiliyetini yükseltmek için gereken adımların atılacağını vurgulayan Taiclet "Diğer altıncı nesil yetenekler söz konusu olduğunda, "iki ila üç yıl içinde, bu teknolojilerin bazılarını taşıyarak F-35 için anlamlı bir yetenek artışına sahip olabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu. 

F-35 savaş uçağı 'pilotsuz' uçabilecek! Lockheed Martin harekete geçti - 2. Resim

TRUMP'IN ÇIKIŞINA KARŞI SESSİZ KALDI 

Başkan Donald Trump’ın kısa süre önce duyurduğu çift motorlu “F-55” ve “F-22 Super” projelerine karşı sessiz kalan Taiclet, Suudi Arabistan, Katar ve BAE’nin hava üstünlüğü ve entegre hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik ortak projelerin Lockheed için önemli bir ticari fırsat oluşturacağını belirtti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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