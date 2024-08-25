Gerçek kadını sahtesinden ayıramadılar! 2024 Dünya Robot Konferansı'nda "insansı" modeller korkuttu

Çin'in insansı robotları 2024 Dünya Robot Konferansı'nın ilgi odağı oldu. Şiir resitallerinden dans gösterilerine, gerçekçi cilt ve ifadelere sahip robotlar bilim kurgu senaryolarının uzak bir geleceği anlatmadığını gösteriyor.

Bir robot tarihte ilk defa Çin Seddi'ne tırmandı!

Bir robot tarihte ilk defa Çin Seddi'ne tırmandı!

2024 Dünya Robot Konferansı (World Robot Conference 2024 - WRC) Çin'in başkenti Pekin'de yapıldı. Kadın robotlarla yapılan gösteri sosyal medyada dikkat çekti.

169 şirketten 600'ün üzerinde son teknoloji robot ürünü sergileniyor ve özellikle 27 etkileyici insansı robota odaklanıyor. Çin insansı robot üretiminde liderliğe oynuyor.

BİLİM KURGU GERÇEK OLDU

Dünya sinemasında pek çok yapımcının artık sıklıkla işlediği bilim kurgu hikayeleri artık uzak bir geleceği anlatmıyor.

Robot konferansıında gerçek ve sahte birbirinin yerine geçiyor. Çinli teknoloji firmaları dünyaya şov yaparak insansı robot teknolojisinde ne kadar ileri gittiklerine gösterdiler.

ZİYARETÇİLERİN KAFASI KARIŞTI

Yapılan gösterilerden birinde farklı insansı kadın robotlar sırayla seyircilerin önüne geldi.

Bunlardan biri robot kılığında gerçek bir insandı fakat bu sahte robot gerçeğinden ayrılamadı. Gerçek robotlar da gerçek insanlardan ayrılamıyordu.

Konferansın en önemli etkinliklerinden biri de, halkın robotik konusundaki anlayışını ve katılımını geliştirmek, inovasyonu teşvik ve sektörün büyümesini sağlamak.

Bunun için tasarlanan “Robotların Dünyası” şovu ilk kez görücüye çıkarıldı.

Katılımcılar, yapay zeka ve gelişmiş batarya sistemleri gibi en son teknolojilerin daha geniş yeteneklere sahip daha sofistike robotların yapılmasına nasıl imkan sağlandığına şahit oldu.

“Paylaşılan Akıllı Bir Gelecek için Yeni, Kaliteli, Üretken Güçleri Birlikte Teşvik Etmek” temalı 2024 WRC, robotik ve yapay zeka (AI) alanlarındaki ilerlemenin arkasındaki itici gücün işbirliği ve inovasyon olduğunu vurguladı.

Konferans, 1.100'den fazla özel misafir ve 666 katılımcının da hazır bulunmasıyla, robotik endüstrisinde hareketli bir yenilik ve işbirliği merkezi olmayı vaat ediyor.

Beş gün süren etkinlikte yapay zeka entegrasyonu, akıllı üretim ve endüstriyel otomasyon gibi konulara odaklanan ana forumlar ve 26 özel oturum içeriyor.

Bu konferanslar robot teknolojisinin geleceğine dair tahminler sağlamak ve teknolojik ilerleme için önemli olan ticari ortaklıkları teşvik etmeyi amaçlıyor.