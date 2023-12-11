Gök Vatan'da KAAN 'hayalet jet' olacak... Temel Kotil milli muharip uçağın kritik özelliğini duyurdu

11 Aralık 2023 15:03 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:04

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Almanca yayın yapan Flug Revue haber sitesine KAAN Projesi hakkında konuştu. Kotil, 2023 yılı tamamlanmadan KAAN'ın ilk uçuş testinin yapılmasını planladıklarını söyledi. Kotil, ilk uçuş için planlanan tarihin 27 Aralık 2023 olduğunu tekrarladı. Haberde, "Kotil, mühendisleri tarafından hazırlığın tüm detayları hakkında titizlikle bilgilendiriliyor ve programın sürdürülebileceği konusunda iyimser... 27 Aralık takvimlerde istenilen tarih olarak yer alıyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, milli muharip uçağın geçtiğimiz mayıs ayındaki resmi tanıtımında eksik görünen uçuş bilgisayarı ve iniş takımı gibi ekipmanları ise artık uçağın gövdesine entegre edilmiş durumda.

Röportajda Temel Kotil, iki test uçağının daha üretimine başladıklarını ve bunlardan birinin 2024 yılının ortalarında hazır hale getirileceğini söyledi.

Bu arada, TUSAŞ, 2028 ve 2029 yıllarında toplam 20 adet KAAN'ı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmeyi planlıyor. Ayrıca KAAN, hafta sonu ilk yer testini başarıyla tamamladı.

KAAN HAYALET GİBİ OLUP, DÜŞMANA GÖRÜNMEYECEK

Temel Kotil, radar dalgalarını absorbe ederek KAAN'ı gökyüzünde "hayalet" bir savaş uçağı haline getiren kaplama için TUSAŞ mühendislerinin yoğun bir şekilde çalıştığını açıkladı. Ancak bu kaplamanın ilk uçuşa yetişmesi mümkün görünmüyor ve şu anda test çalışmaları devam ediyor.

Flug Revue'nin haberinde Temel Kotil'in KAAN Projesi'ne verdiği önem şu sözlerle aktarılıyor:

"Kotil için hayalet savaş uçağı bir gönül meselesi, kişisel olarak en önemli projesi... Yaptığı açıklamalara bakacak olursak bu konuda hiçbir şüphe bırakmıyor. Zaten fabrika havaalanının dışındaki hangarda duran ve ilk uçuşuna hazırlanan uçak için 'Kaan'ım' diye övündüğünde gözleri parlıyor. 'Her sabah ofise gitmeden önce onu ziyaret ediyorum, bu gerçek bir ritüel haline geldi' diye gülümsüyor."