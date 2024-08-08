Google Fotoğraflar yenileniyor! Google, uygulamayı daha basit hale getiriyor

Google, Fotoğraflar uygulamasında aranılan fotoğrafın daha kolay bulunması için yeni özellikleri test ediyor. Yeni filtre özellikleri sayesinde kullanıcılara daha iyi bir gezinme deneyimi sunulması planlanıyor.

Google Fotoğraflar, yakında büyük bir değişimle karşı karşıya kalacak. Son raporlar, video düzenleyicide şık bir yeni arayüz ve oynatma hızını ayarlama seçenekleri gibi özelliklerin yolda olduğunu gösteriyor. Ayrıca, fotoğrafları daha kolay paylaşmayı sağlayacak yeni özellikler ve eski fotoğrafları düzenlemeyi basitleştiren bir "Anılar" aracı da gelebilir.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR'DA ARADIĞINIZI BULMAK DAHA DA KOLAYLAŞIYOR

Google Fotoğraflar'ın 6.94 sürümünde bulunan yeni kod dizeleri, iki yeni arama filtresinin yolda olduğunu gösteriyor: En Son ve En İyi Eşleşme. "En Son" filtresi, arama sonuçlarınızı tarihe göre sıralayarak en yeni fotoğraflarınızı önce gösterecek. "En İyi Eşleşme" filtresi ise arama sonuçlarınızı, gerçekten aradığınız konuya uyan fotoğraflarla sınırlandıracak.

Şu anda Google Fotoğraflar'da "çiçek" araması yaptığınızda, çiçeklerle ilgisi olmayan birçok fotoğraf görebilirsiniz. Ancak "En İyi Eşleşme" filtresiyle, uygulama alakasız görüntüleri eleyecek ve sadece içinde çiçek olan fotoğrafları gösterecek.

Google, sadece yeni arama filtreleriyle yetinmiyor. Ayrıca, albümlerin arama sonuçlarında kaydırılabilir hale getirilmesi gibi özellikler de planlanıyor. Bu özellikler henüz Google Fotoğraflar'ın mevcut sürümünde bulunmuyor, ancak gelecekteki güncellemelerde ortaya çıkmalarını bekleyebilirsiniz.

Bu küçük bir güncelleme gibi görünebilir, ancak kullanıcıların aradıklarını çok daha hızlı bulmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, bu Google Fotoğraflar'a daha fazla filtre eklemenin başlangıcı olabilir. Gelecekte daha fazla seçenek sunulursa şaşırmamak gerek.