Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Google Haritalar artık Türkiye'deki orman yangınlarını canlı olarak gösteriyor

Google Haritalar artık Türkiye'deki orman yangınlarını canlı olarak gösteriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google Haritalar artık Türkiye&#039;deki orman yangınlarını canlı olarak gösteriyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google Haritalar artık Türkiye'deki orman yangınlarını canlı olarak gösterecek. Yangından etkilenen bölgeler harita üzerinde işaretlenecek ve yangının yaklaştığı yerlerdeki kullanıcılar uyarılacak.

Dört yıl önce Google Haritalar'a eklenen canlı orman yangını takip özelliği, artık Türkiye’de de kullanılabilecek. Google tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki kullanıcılar bugünden itibaren orman yangınlarının durumunu Google Haritalar üzerinden takip edebilecek.

Bu özellik sayesinde, yangına yakın bölgelerde yaşayan kullanıcıların güvenliğini sağlamak amaçlanıyor. Gerçek zamanlı verilerle yangının yayılma alanları canlı olarak izlenebiliyor. Ayrıca, yangının yaklaştığı bölgelerdeki kullanıcılara uygulama üzerinden bildirim gönderilerek yangın tehlikesi hakkında uyarı yapılacak. Eğer oluşturduğunuz rota üzerinde yangın tehlikesi varsa, uygulama alternatif rotalar sunacak.

Google Haritalar artık Türkiye'deki orman yangınlarını canlı olarak gösteriyor - 1. Resim

YAPAY DESTEĞİ KESİN SONUÇLAR VERİYOR

Google’ın yapay zeka destekli orman yangını izleme modeli, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin dört GOES uydusu tarafından sağlanan veriler dahil olmak üzere çeşitli uydu görüntülerini analiz ediyor. Yapay zeka desteği sayesinde, yalnızca uydu görüntülerine dayanan sistemlerden daha doğru ve kesin sonuçlar elde ediliyor.

Yangın sınırları, geçmiş orman yangını olaylarından elde edilen ölçümlere dayanarak hazırlanıyor. Google, yangın takip özelliğinin "gerçek zamanlı" çalıştığını belirtse de, uydu verilerinin alınma sıklığı nedeniyle bazı gecikmeler yaşanabileceğini ifade ediyor.

Google Haritalar artık Türkiye'deki orman yangınlarını canlı olarak gösteriyor - 2. Resim

Dünya genelinde artan sıcaklıklar orman yangınlarını tetikliyor. Yazın ilk günlerinden itibaren Türkiye'de ve çevresinde birçok orman yangını meydana geldi. Temmuz ayında, Google ve Google Haritalar'daki yangın bilgilerini 1,4 milyon kullanıcı görüntüledi. Google, geçen ay Güney Avrupa'da 40'tan fazla yangının canlı haritasını oluşturdu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kur Korumalı Mevduat haziranda 4,3 milyar dolar eridi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
iPhone 16 ve iPhone 16 Plus sızdırıldı! İşte yeni renkleri ve özellikleri - TeknolojiiPhone 16 ve iPhone 16 Plus sızdırıldı!iPhone 16 Pro'nun sır gibi saklanan yeni rengi ortaya çıktı! Yeni renk sosyal medyada gündem oldu - TeknolojiiPhone 16 Pro'nun sır gibi saklanan yeni rengi ortaya çıktı!Çin yapay zekada küresel bir güç oluyor! Buluş sayısı 378 bini aştı - TeknolojiÇin zirvenin yeni sahibi oldu! Artık küresel güçInstagram'da bulunan çift tıklama özelliği WhatsApp'a geliyor! - TeknolojiInstagram'ın meşhur özelliği WhatsApp'a geliyor!Türkiye'de böylesi görülmedi! Din adamına ait kafatası bulundu - TeknolojiTürkiye'de böylesi görülmedi! Din adamının kafatası bulunduTEKNOFEST 2024 Yarışma Takvimi Belli Oldu! 2024 TEKNOFEST ne zaman nerede? - TeknolojiTEKNOFEST 2024 yarışma takvimi belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...