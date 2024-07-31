Google Haritalar artık Türkiye'deki orman yangınlarını canlı olarak gösteriyor

Dört yıl önce Google Haritalar'a eklenen canlı orman yangını takip özelliği, artık Türkiye’de de kullanılabilecek. Google tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki kullanıcılar bugünden itibaren orman yangınlarının durumunu Google Haritalar üzerinden takip edebilecek.

Bu özellik sayesinde, yangına yakın bölgelerde yaşayan kullanıcıların güvenliğini sağlamak amaçlanıyor. Gerçek zamanlı verilerle yangının yayılma alanları canlı olarak izlenebiliyor. Ayrıca, yangının yaklaştığı bölgelerdeki kullanıcılara uygulama üzerinden bildirim gönderilerek yangın tehlikesi hakkında uyarı yapılacak. Eğer oluşturduğunuz rota üzerinde yangın tehlikesi varsa, uygulama alternatif rotalar sunacak.

YAPAY DESTEĞİ KESİN SONUÇLAR VERİYOR

Google’ın yapay zeka destekli orman yangını izleme modeli, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin dört GOES uydusu tarafından sağlanan veriler dahil olmak üzere çeşitli uydu görüntülerini analiz ediyor. Yapay zeka desteği sayesinde, yalnızca uydu görüntülerine dayanan sistemlerden daha doğru ve kesin sonuçlar elde ediliyor.

Yangın sınırları, geçmiş orman yangını olaylarından elde edilen ölçümlere dayanarak hazırlanıyor. Google, yangın takip özelliğinin "gerçek zamanlı" çalıştığını belirtse de, uydu verilerinin alınma sıklığı nedeniyle bazı gecikmeler yaşanabileceğini ifade ediyor.

Dünya genelinde artan sıcaklıklar orman yangınlarını tetikliyor. Yazın ilk günlerinden itibaren Türkiye'de ve çevresinde birçok orman yangını meydana geldi. Temmuz ayında, Google ve Google Haritalar'daki yangın bilgilerini 1,4 milyon kullanıcı görüntüledi. Google, geçen ay Güney Avrupa'da 40'tan fazla yangının canlı haritasını oluşturdu.