Hedefini tam isabetle vurdu! Kara Atmaca'dan rekor uçuş süresi

Roketsan tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi sistemi Atmaca UM (Kara Atmaca), atışlı test çalışmalarında önemli bir başarıya imza attı. Füzesi, hedefini tam isabetle vurarak en uzun menzil ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.

ASELSAN ve Roketsan arasında milyon avroluk anlaşma!

ASELSAN ve Roketsan arasında milyon avroluk anlaşma!

Roketsan, sosyal medya hesabından Kara Atmaca'nın gerçekleştirdiği başarıyı duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Kara Atmaca uzun menzil uçtu" ifadesine yer verildi ve "Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabetle vurarak, en uzun menzil ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayır olsun" açıklamasında bulunuldu.

Bu gelişme, Roketsan'ın Türk savunma sanayindeki yerli ve milli projelerdeki başarısını bir kez daha gözler önüne getirdi.

KARA ATMACA NEDİR?

Kara Atmaca Silah Sistemi, taktik tekerlekli kara araçları üzerinden fırlatılabilen ve stratejik kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanmış uzun menzilli seyir füzesidir. Bu füze, karıştırma tekniklerine karşı dayanıklı olup, hedeflere yüksek hassasiyetle ulaşmak için geliştirilmiştir.

KARA ATMACA TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Roketsan tarafından geliştirilen Kara Atmaca Silah Sistemi, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanmış uzun menzilli bir seyir füzesidir. İşte Kara Atmaca'nın öne çıkan özellikleri ve teknik detayları:

Sistem Özellikleri:

Otonom Kullanım

Uzun Menzil

Düşük Radar İzi

Yüksek Hedef Vuruş Hassasiyeti

Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

Karşı Tedbirlere Karşı Dayanıklı

Veri Bağı ile Hedef Güncelleme

Üç Boyutlu Görev Planlama

Hedefte Zaman [ToT] ve Farklı Platformlardan Çoklu Hedefte Zaman [DToT]

Hedefte Zaman [SToT]

[Salvo] Atış

Taktik Tekerlekli Kara Araçlarından Fırlatma

Yeniden Saldırı Modu

Teknik Özellikler:

Uzunluk: 6 metre

6 metre Ağırlık: 890 kilogram

890 kilogram Menzil: 280 kilometre

280 kilometre Güdüm: ANS (Aktif Radar Arayıcı) + KKS (Küresel Konumlandırma Sistemi) + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre + YRNS (Yüksek Çözünürlüklü Radar Navigasyon Sistemi)

ANS (Aktif Radar Arayıcı) + KKS (Küresel Konumlandırma Sistemi) + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre + YRNS (Yüksek Çözünürlüklü Radar Navigasyon Sistemi) Harp Başlığı Tipi: Yüksek patlayıcı, parçacık tesirli, penetrasyon etkili

Yüksek patlayıcı, parçacık tesirli, penetrasyon etkili Harp Başlığı Ağırlığı: 250 kilogram

250 kilogram Arayıcı Başlık: Kızılötesi Görüntüleyici

Kara Atmaca Silah Sistemi, modern savaş şartlarında yüksek performans sunarak, stratejik hedeflere karşı etkili bir çözüm sunmaktadır.

ASELSAN ve Roketsan arasında milyon avroluk anlaşma! İşte detaylar