Hedefini tam isabetle vurdu! Kara Atmaca'dan rekor uçuş süresi
Teknoloji Haberleri / Anadolu Ajansı
Roketsan tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi sistemi Atmaca UM (Kara Atmaca), atışlı test çalışmalarında önemli bir başarıya imza attı. Füzesi, hedefini tam isabetle vurarak en uzun menzil ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.
Roketsan, sosyal medya hesabından Kara Atmaca'nın gerçekleştirdiği başarıyı duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Kara Atmaca uzun menzil uçtu" ifadesine yer verildi ve "Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabetle vurarak, en uzun menzil ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayır olsun" açıklamasında bulunuldu.
Bu gelişme, Roketsan'ın Türk savunma sanayindeki yerli ve milli projelerdeki başarısını bir kez daha gözler önüne getirdi.
KARA ATMACA NEDİR?
Kara Atmaca Silah Sistemi, taktik tekerlekli kara araçları üzerinden fırlatılabilen ve stratejik kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanmış uzun menzilli seyir füzesidir. Bu füze, karıştırma tekniklerine karşı dayanıklı olup, hedeflere yüksek hassasiyetle ulaşmak için geliştirilmiştir.
KARA ATMACA TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Roketsan tarafından geliştirilen Kara Atmaca Silah Sistemi, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanmış uzun menzilli bir seyir füzesidir. İşte Kara Atmaca'nın öne çıkan özellikleri ve teknik detayları:
Sistem Özellikleri:
- Otonom Kullanım
- Uzun Menzil
- Düşük Radar İzi
- Yüksek Hedef Vuruş Hassasiyeti
- Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
- Karşı Tedbirlere Karşı Dayanıklı
- Veri Bağı ile Hedef Güncelleme
- Üç Boyutlu Görev Planlama
- Hedefte Zaman [ToT] ve Farklı Platformlardan Çoklu Hedefte Zaman [DToT]
- Hedefte Zaman [SToT]
- [Salvo] Atış
- Taktik Tekerlekli Kara Araçlarından Fırlatma
- Yeniden Saldırı Modu
Teknik Özellikler:
- Uzunluk: 6 metre
- Ağırlık: 890 kilogram
- Menzil: 280 kilometre
- Güdüm: ANS (Aktif Radar Arayıcı) + KKS (Küresel Konumlandırma Sistemi) + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre + YRNS (Yüksek Çözünürlüklü Radar Navigasyon Sistemi)
- Harp Başlığı Tipi: Yüksek patlayıcı, parçacık tesirli, penetrasyon etkili
- Harp Başlığı Ağırlığı: 250 kilogram
- Arayıcı Başlık: Kızılötesi Görüntüleyici
Kara Atmaca Silah Sistemi, modern savaş şartlarında yüksek performans sunarak, stratejik hedeflere karşı etkili bir çözüm sunmaktadır.
ASELSAN ve Roketsan arasında milyon avroluk anlaşma! İşte detaylar
Kaynak: Anadolu Ajansı