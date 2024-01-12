Hem trafikte hem gökyüzünde gidecek, uçan arabanın çıkış tarihi açıklandı

12 Ocak 2024 11:07 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 12:01

Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co., Ltd. (Xpeng olarak da bilinir) tarafından geliştirilen uçan araba konseptlerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Normal bir spor arabaya benzeyen konsepti dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'te vitrine çıktı. Ancak CES'te uçan arabanın ilk halka açık uçuşu yapılmadı. Yine de Xpeng firmasının yayınladığı test uçuşlarını gösteren tanıtım videosu büyük ilgi çekti.

Peki, dünya ne zaman bu uçan arabayı piyasada görecek? Xpeng Aeroht, modüler uçan arabası için Çin'de 2024'ün dördüncü çeyreğinde yani bu yılın sonlarına doğru ön siparişleri alacağını duyurdu. Xpeng Aeroht, uçan arabanın seri üretilip 2025'in dördüncü çeyreğinde teslim edileceğini açıkladı.

UÇAN ARABANIN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Xpeng, 24 Ekim 2023 Teknoloji Günü etkinliğinde Aeroht'in elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) özellikli uçan araba ve modüler bir uçan araba (görsellerde ve videoda mavi renkli olan) geliştireceğini belirtti.

Modüler araç, uçan bir araba ve araca güç verecek bir ana araçtan oluşacak. Ana araç, 6*6 dört tekerlekten çekişli ve arka tekerlekten direksiyonlu, genişletilmiş menzilli bir aktarma organına sahip olacak.

Uçan arabanın pervane kolları içeri katlandığında sürücü / pilot aracı, örneğin Lamborghini tarzı bir süper otomobil kullanır gibi aracı sürebilir. Sürücü trafiğe girdiğinde, yerel havacılık kurallarının izin verdiği ölçüde, uçuş aparatını açıp gökyüzüne uçabiliyor.

UÇAN ARABA İÇİN ÖN SİPARİŞLER ALINDI

Xpeng Aeroht'un kurucu ortağı ve başkan yardımcısı Wang Tan, basın açıklamasında, modüler uçan arabanın dünyada halktan kişilere satılan ilk uçan araba olacağını söyledi.

1 Aralık'ta Xpeng Aeroht, Hangzhou'daki akıllı ulaşım fuarında 100 adet modüler uçan araba için ön sipariş aldığını duyurdu. Ancak Xpeng'in bu projenin "konsept" kısmını bile bitirip bitirmediği henüz belli değil.

Şirket daha önce, ön siparişi alınan uçan arabaların, karayolları ve su yolları gibi ulaşım alanlarının yönetiminde, uçuş kampı deneyimlerinde ve servis taşımacılığında kullanılacağını belirtmişti.

2013 yılında kurulan Xpeng Aeroht, çoğunluğu Xpeng ile başkanı ve CEO'su He Xiaopeng'e ait olan bir teknoloji markasıdır. Şirket, Nisan 2021'deki Şangay Otomobil Fuarı'nda, normal bir araba boyutunda olan ve park alanında dikey olarak kalkış ve iniş yapabilen X1'i tanıttı. O zamandan beri Xpeng, uçan arabasının birkaç yeni versiyonunu duyurdu.

Xpeng Aeroht, uçan araba gelişimini hızlandırmak için ilk test merkezini 25 Temmuz 2022'de faaliyete geçirdi. Guangzhou'da bulunan 35 bin metrekarelik tesis, iki pilot üretim atölyesi, bir güç test merkezi ve bir uçan araba test merkezinden oluşuyor.