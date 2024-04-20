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Haberler > Teknoloji > Her üç ödemeden biri Mastercard'ın Türkiye'de geliştirdiği sistemle yapılıyor!

Her üç ödemeden biri Mastercard'ın Türkiye'de geliştirdiği sistemle yapılıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Her üç ödemeden biri Mastercard&#039;ın Türkiye&#039;de geliştirdiği sistemle yapılıyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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9 yıl önce Türkiye'de geliştirilen Mastercard'ın kart saklama çözümü Masterpass'in kullanıcı sayısı ve işlem miktarı açıklandı.

Mastercard, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve dünya geneline ihraç edilen dijital ödeme ve kart saklama çözümü Masterpass'in dokuzuncu yıl dönümünü kutluyor. 2024 yılı itibarıyla 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcıya, 70 milyon karta ve 4 binden fazla üyeye ulaşılmış durumda. 

Türkiye'nin en büyük dijital ödeme platformlarından biri olan Masterpass, ülkedeki e-ticaret ödemelerinin üçte birini işletiyor. Ayrıca, Masterpass'in küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dijital dönüşümüne destek olduğu ve e-ticaret altyapı sağlayıcıları ile iş birliği yaparak KOBİ'lerin satın aldıkları e-ticaret paketlerine entegre olduğu belirtiliyor.

Masterpass, kullanıcı verilerinin güvenli bir şekilde saklandığı ve yüksek güvenlik önemleriyle muhafaza edildiği bir platform olarak öne çıkıyor.

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MASTERPASS KULLANICILARI 2023'TE 550 MİLYON DAKİKA TASARRUF ETTİ!

2024 itibarıyla Masterpass, 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcıya, 70 milyon kayıtlı karta ve 4 binden fazla üye işyerine ulaşmış durumda. DonanımHaber'in haberine göre bu platform Türkiye'deki dijital ekonomi ve e-ticaretin evriminde önemli bir rol oynuyor, kullanıcıların kart bilgilerini tek seferde kaydetmelerine ve 4 binden fazla iş yerinde ödeme yaparken bu bilgilerin otomatik olarak sunulmasını sağlıyor.

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ONAY SORUNU ORTADAN KALKIYOR 

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Masterpass tüketici ve işletme odaklı mükemmeliyetçi deneyimi sayesinde, üye işyerlerinde sepette terk oranında yüzde 30 iyileşme sağladı. Masterpass, otomatik kart güncelleme, dinamik POS yönetimi ve banka entegrasyonları ile alışveriş sırasındaki onay oranların ortalama yüzde 15-20 seviyesinde artırdı” dedi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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