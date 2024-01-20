İlk Türk astronot Gezeravcı uzaydaki evine daha erken varacak

20 Ocak 2024 09:29 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 10:38

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece 00.49'da NASA'ya ait ABD'nin Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya gönderilmişti. Fırlatma, SpaceX şirketinin Falcon 9 roketiyle yapılırken, Alper Gezeravcı'yla birlikte 3 astronotu daha taşıyan Dragon uzay kapsülünün 36 saatlik uzay yolculuğu başlamıştı.

Bu uzay yolculuğunun başlamasıyla Türkiye, ilk defa uzaya bir vatandaşını göndermiş oldu. Ayrıca NASA'da astronot eğitimi gören Alper Gezeravcı ise, Türkiye'nin ilk astronutu ünvanını aldı.

Gezeravcı'nın uzay sınırına ulaştığında ilk sözü ise "İstikbal göklerdedir" oldu.

AX-3 BUGÜN 12.19'DA ISS'E ULAŞACAK

Alper Gezeravcı'nın “Görev Uzmanı” olarak yer aldığı 4 kişilik ekipte bulunan diğer isimler, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt iken, göreve 'Ax-3' adı veriliyor. Ekibin uzaydaki görev süresi 14 gün sürecek.

Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün 20 Ocak TSİ 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyordu. Ancak Axiom Space şirketinin X (Twitter) hesabındaki yeni bir açıklamasına göre, kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na beklenenden daha erken kenetlenmesi söz konusu.

Bugün tahmini olarak Türkiye saati ile 12.27'de Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülünün uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor.

Kenetlenme için Axiom, X platformunda saat 10:30'dan itibaren özel yayın başlatacak.

Öte yandan, TSİ 14:30'da da astronotlar için karşılama töreni düzenlenecek. Gezeravcı, istasyondaki yeni ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri verecek.

İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot yer alıyor. Ax-3 mürettebatının da katılmasıyla ISS'deki astronot sayısı 11'e çıkacak.

İlk Türk astronot, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.

KACIR: MİLLETİMİZ KENETLENMEYE HAZIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk milletinin gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, tarihi misyonda "kenetlenmeye" hazır olduğunu belirtti.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.

Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır." değerlendirmesinde bulundu.

GEZERAVCI İLK YEMEĞİNİ UZAY ARACINDA YEDİ

Alper Gezeravcı, uzay istasyonuna varmadan önce yolculukta yemek yedi. Kapsülde hazır gıda tüketen Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi, ISS de ise sıcak yemek yiyebilecek.

Gezeravcı istasyona ulaştıktan sonra Türkiye'den götürdüğü deney malzemelerini istasyona yerleştirecek ve 13 deneyi eşzamanlı şekilde başlatacak. Dünya'nın yörüngesinde dönen ISS'e yerleştikten sonra Gezeravcı, Türkiye’yle canlı bağlantı kurarak ilk görüşmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirmeyi planlıyor.