Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Instagram'a yeni özellik! Hikayelere yorum yazma dönemi başlıyor

Instagram'a yeni özellik! Hikayelere yorum yazma dönemi başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Instagram&#039;a yeni özellik! Hikayelere yorum yazma dönemi başlıyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a hikayeler odaklı yeni bir güncelleme geliyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından duyurulan yeni özelliklerle birlikte, Instagram kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirecek birçok yenilikle karşılaşıyoruz. Özellikle hikaye formatını sık kullananlar için müjdeli haber,  Instagram hikayelerine artık yorum bırakılabilecek olması. Bu ve diğer yenilikler, platformun sosyal etkileşimi ve kullanıcı dostu özelliklerini artırmayı hedefliyor.

Instagram'a yeni özellik! Hikayelere yorum yazma dönemi başlıyor - 1. Resim

INSTAGRAM HİKAYELERİNE NASIL YORUM YAPILIR?

Yeni gelen özellikle birlikte, kullanıcılar artık Instagram hikayelerine de yorum bırakabilecek. Bu özellik, hikayelerde daha fazla etkileşim sağlanmasına imkan tanıyacak. Hikayelere yorum bırakma işlevi, tıpkı gönderilere yapılan yorumlar gibi çalışacak. PhoneArena'nın haberine göre, kullanıcılar izledikleri hikayenin alt kısmında yorumlarını bırakabilecekler ve bu yorumlar, hikaye sahibine bildirim olarak ulaşacak. Bu özellik, önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara açılacak.

Instagram'a yeni özellik! Hikayelere yorum yazma dönemi başlıyor - 2. Resim

INSTAGRAM'DA ORTAK NOT OLUŞTURMA NASIL ÇALIŞACAK?

Instagram, kullanıcıların arkadaşlarıyla ortak notlar oluşturmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Alessandro Paluzzi’nin haberine göre, Instagram’ın “Notlar” altyapısını kullanacak. Ortak notlara verilen cevaplar, kişiler arasında grup sohbeti başlatacak şekilde tasarlanmış. Bu özellik, özellikle grup çalışmaları ya da arkadaş grupları arasındaki iletişimi güçlendirebilir.

Instagram'a yeni özellik! Hikayelere yorum yazma dönemi başlıyor - 3. Resim

INSTAGRAM FOTOĞRAF ZİNCİRİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Platforma gelecek bir diğer yenilik ise “fotoğraf zinciri” özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir fotoğraf zinciri başlatıp, arkadaşlarından bu zincire fotoğraflar eklemelerini isteyebilecekler. Zincir, sadece geri takip edilen takipçiler ya da “yakın arkadaş” olarak belirlenen kişiler tarafından genişletilebilecek. Ayrıca, kullanıcılar zincire eklenen fotoğrafları kaldırma yetkisine de sahip olacaklar. Bu özellik, önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulacak.

Instagram'a yeni özellik! Hikayelere yorum yazma dönemi başlıyor - 4. Resim

INSTAGRAM PROFİL SAYFALARINA MÜZİK EKLEME NASIL YAPILIR?

Instagram’ın yakın zamanda duyurduğu bir diğer özellik de profil sayfalarına müzik ekleme imkanı. Kullanıcılar, profil sayfalarına bir müzik ekleyebilecek ve bu müziği manuel olarak başlatabilecek. Myspace’i hatırlatan bu özellik, Instagram profillerine daha kişisel bir dokunuş katacak. Kullanıcılar, müzik tercihlerine göre profillerini zenginleştirebilecekler.

Instagram'a yeni özellik! Hikayelere yorum yazma dönemi başlıyor - 5. Resim

INSTAGRAM FOTOĞRAF EDİTÖRÜ İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Instagram, fotoğraf editörü üzerinden kullanıcılarına yeni araçlar sunmaya hazırlanıyor. Artık kullanıcılar, paylaştıkları fotoğraflara metin ekleyebilecek ve başka bir uygulama kullanmaya gerek kalmadan Instagram üzerinden fotoğraflarını düzenleyebilecekler. Ayrıca, fotoğrafların üzerine başka bir fotoğraf eklemek de mümkün olacak. Bu yeni özelliklerle, kullanıcılar daha kreatif paylaşımlar yapma fırsatı yakalayacaklar.

Instagram’ın sunduğu bu yeni özellikler, sosyal medya deneyimini daha interaktif ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor. Tüm bu yenilikler, Instagram kullanıcılarının platformda daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adana'da korkunç cinayet! Tartıştığı sevgilisini arkadaşlarına öldürttü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hesap bilgilerinizi paylaşmanın ağır bedeli: Dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya kalabilirsiniz! - TeknolojiHesap bilgilerinizi paylaşmanın ağır bedeli: Dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya kalabilirsiniz!Tarihte bir ilk! Türkiye kendi batarya mühendisini yetiştirecek - TeknolojiTürkiye kendi batarya mühendisini yetiştirecekRonaldo'nun desteklediği futbol oyununda beklenmedik gelişme! - TeknolojiRonaldo'nun desteklediği futbol oyununda beklenmedik gelişme!Huawei'den üçe katlanır telefon geliyor! - TeknolojiHuawei, Apple'a kafa tutuyor! Aynı gün...M4 işlemcili MacBook'lar için tarih verildi! Yeni laptoplar ne zaman çıkacak? - TeknolojiM4 işlemcili MacBook'lar için tarih verildi! Yeni laptoplar ne zaman çıkacak?Samsung, katlanabilir telefon kullanıcılarına müjdeyi verdi! - TeknolojiSamsung, katlanabilir telefon kullanıcılarına müjdeyi verdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...