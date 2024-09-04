Instagram'a yeni özellik! Hikayelere yorum yazma dönemi başlıyor

Türkiye'de popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a hikayeler odaklı yeni bir güncelleme geliyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından duyurulan yeni özelliklerle birlikte, Instagram kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirecek birçok yenilikle karşılaşıyoruz. Özellikle hikaye formatını sık kullananlar için müjdeli haber, Instagram hikayelerine artık yorum bırakılabilecek olması. Bu ve diğer yenilikler, platformun sosyal etkileşimi ve kullanıcı dostu özelliklerini artırmayı hedefliyor.

INSTAGRAM HİKAYELERİNE NASIL YORUM YAPILIR?

Yeni gelen özellikle birlikte, kullanıcılar artık Instagram hikayelerine de yorum bırakabilecek. Bu özellik, hikayelerde daha fazla etkileşim sağlanmasına imkan tanıyacak. Hikayelere yorum bırakma işlevi, tıpkı gönderilere yapılan yorumlar gibi çalışacak. PhoneArena'nın haberine göre, kullanıcılar izledikleri hikayenin alt kısmında yorumlarını bırakabilecekler ve bu yorumlar, hikaye sahibine bildirim olarak ulaşacak. Bu özellik, önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara açılacak.

INSTAGRAM'DA ORTAK NOT OLUŞTURMA NASIL ÇALIŞACAK?

Instagram, kullanıcıların arkadaşlarıyla ortak notlar oluşturmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Alessandro Paluzzi’nin haberine göre, Instagram’ın “Notlar” altyapısını kullanacak. Ortak notlara verilen cevaplar, kişiler arasında grup sohbeti başlatacak şekilde tasarlanmış. Bu özellik, özellikle grup çalışmaları ya da arkadaş grupları arasındaki iletişimi güçlendirebilir.

INSTAGRAM FOTOĞRAF ZİNCİRİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Platforma gelecek bir diğer yenilik ise “fotoğraf zinciri” özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir fotoğraf zinciri başlatıp, arkadaşlarından bu zincire fotoğraflar eklemelerini isteyebilecekler. Zincir, sadece geri takip edilen takipçiler ya da “yakın arkadaş” olarak belirlenen kişiler tarafından genişletilebilecek. Ayrıca, kullanıcılar zincire eklenen fotoğrafları kaldırma yetkisine de sahip olacaklar. Bu özellik, önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulacak.

INSTAGRAM PROFİL SAYFALARINA MÜZİK EKLEME NASIL YAPILIR?

Instagram’ın yakın zamanda duyurduğu bir diğer özellik de profil sayfalarına müzik ekleme imkanı. Kullanıcılar, profil sayfalarına bir müzik ekleyebilecek ve bu müziği manuel olarak başlatabilecek. Myspace’i hatırlatan bu özellik, Instagram profillerine daha kişisel bir dokunuş katacak. Kullanıcılar, müzik tercihlerine göre profillerini zenginleştirebilecekler.

INSTAGRAM FOTOĞRAF EDİTÖRÜ İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Instagram, fotoğraf editörü üzerinden kullanıcılarına yeni araçlar sunmaya hazırlanıyor. Artık kullanıcılar, paylaştıkları fotoğraflara metin ekleyebilecek ve başka bir uygulama kullanmaya gerek kalmadan Instagram üzerinden fotoğraflarını düzenleyebilecekler. Ayrıca, fotoğrafların üzerine başka bir fotoğraf eklemek de mümkün olacak. Bu yeni özelliklerle, kullanıcılar daha kreatif paylaşımlar yapma fırsatı yakalayacaklar.

Instagram’ın sunduğu bu yeni özellikler, sosyal medya deneyimini daha interaktif ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor. Tüm bu yenilikler, Instagram kullanıcılarının platformda daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak gibi görünüyor.