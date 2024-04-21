Japon Konica Minolta Ataşehir'i üs yaptı

Japon Konica Minolta Türkiye, Ataşehir Avrasya Teknoloji Merkezini hizmete açtı.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Minolta Türkiye Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, genel merkezi de Ataşehir’e taşıdıklarını belirterek “Bu merkezi, bütün iş birimlerini tek bir noktadan yönetme stratejisi ile yeni deneyimler kazanmak adına genel merkez hâline getirdik. 6 bin m²lik kapalı alanda konumlanan bu alanın 2.500 m²lik kısmının yalnızca müşteri deneyim merkezine ayrıldığı kampüste, bir adet ışık ve renk ölçüm laboratuvarı, üç adet showroom, yedi iş kolu, 50’den fazla marka, 100’den fazla yazılım, 300’den fazla da cihaz modeli bulunuyor. Geleceğin iş dünyasına yeni teknoloji merkezimizle birçok katkıda bulunacağız” dedi.

Konica Minolta İş Çözümleri Avrupa Başkanı Sayın Suhara Kiyotaka da burada bütün sektörlere hizmet vereceklerini belirtirken, Japonya İstanbul Konsolosluğundan Ekonomi Bölümü Sorumlu Konsolosu Sayın Machida ise merkezin Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına katkı sağlayacağını söyledi.