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KIZILELMA'nın yükselişi sürüyor! O testi de başarıyla tamamladı

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KIZILELMA&#039;nın yükselişi sürüyor! O testi de başarıyla tamamladı

Teknoloji Haberleri

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın bir testi daha başarı ile tamamladığını duyurdu. Bayraktar teste ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerli ve Milli üretim KIZILELMA PT -3 bir testi daha başarıyla tamamladı.

İnsansız savaş uçağı KIZILELMA PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından test görüntülerini paylaştı.

Bayraktar KIZILELMA, 8. uçuş testini başarıyla tamamladı

Daha önce KIZILELMA PT-3'ün art yakıcılı yeni motorunun çalışma testi ve ilk taksi testi paylaşılmıştı.

Gelişimi için 1 milyar dolar kaynak ayrılan İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA bir bir testlerden geçmeye devam ediyor.

Bayraktar Kızılelma'nın ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi başarıyla tamamlandı

PT3'ÜN TESTLERİ TEKİRDAĞ ÇORLU'DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi hem tasarımsal hem de yapısal değişiklerden geçirildi. Son yapılan çalışmalarda PT-3'ün konfigürasyonunda yeni bir motora da geçiş yapıldı.

Bu motor, art yakıcı kabiliyetine ve süpersonik uçuş yeteneğine sahip.

Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı

Motor, 5 saat havada kalış süresi, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve İ-iniş kabiliyetiyle ise dikkat çekiyor. PT3'ün testleri ise Tekirdağ Çorlu'da gerçekleştiriliyor.

İlk prototiplere göre daha güçlü olan ve art yakıcı sisteme sahip AI-322F tipi motor bulunan hava aracının, yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirmesi de hedefleniyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
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