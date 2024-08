Samsung Galaxy S25'in en önemli özelliği sızdırıldı! Samsung S25 özellikleri nelerdir? Samsung Galaxy S25 ne zaman çıkacak?

Güney Koreli teknoloji firması Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni telefonu Samsung Galaxy S25 için ilk sızıntılar gelmeye başladı. Telefon arayışı içerisinde olan kişiler "Samsung S25'in özellikleri nelerdir?" sorusunu sormaya başladı. İşte Samsung Galaxy S25'in dikkat çeken özelliği.

Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerini Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 arayüzü ile piyasaya sürdü. Bu yeni güncelleme, yapay zeka destekli yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak, bu gelişmelerin yalnızca amiral gemisi cihazlarla sınırlı kalmayacağı ve Samsung'un Galaxy A serisi gibi diğer modellere de bu özellikleri genişleteceği söyleniyor. One UI 6.1.1 güncellemesi sayesinde, Galaxy A serisi kullanıcılarının da bu yeni yapay zeka özelliklerinden yararlanabileceği belirtiliyor.

Samsung, şu sıralar One UI 6.1.1 güncellemesi üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı için, Android 15 tabanlı One UI 7.0 beta sürümünün planlanan tarihte yayımlanması ertelendi. Geçen hafta sunulması beklenen beta sürümünün bu nedenle geciktiği anlaşılıyor.

GALAXY S25'İN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Öte yandan, Android 15 tabanlı One UI 7.1 sürümüyle ilgili bilgiler şimdiden sızmaya başladı. GizmoChina'nın haberine göre, One UI 7.1, Samsung'un yaklaşan Galaxy S25 serisinin öne çıkan özelliklerinden biri olacak. Bu yeni sürüm, kullanıcı arayüzünde animasyonları iyileştirmeye ve genel akıcılığı artırmaya odaklanacak.

Daha önce Galaxy S24 serisi, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile piyasaya sürülmüş ve çeşitli Galaxy AI özellikleriyle donatılmıştı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Android 15 tabanlı One UI 7.1 ile çıkması ve daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor. Ancak, One UI 7.1 ile ilgili henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

SAMSUNG GALAXY S25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung, genellikle Galaxy S serisini yılın ilk çeyreğinde tanıtmaktadır. Bu gelenek doğrultusunda, Galaxy S25 Ultra'nın da 2025 yılı Ocak veya Şubat ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması öngörülüyor. Samsung’un, S25 Ultra’yı ve muhtemelen serinin diğer üyelerini tanıtmak için özel bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor.

SAMSUNG S25 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Samsung Galaxy S25'in tahmini özellikleri şöyle: