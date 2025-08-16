Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı! Selçuk Bayraktar hediyeleri açıkladı

Sosyal medya platformu Next Sosyal, yerli teknolojilerin bu sektördeki potansiyelini ortaya koyarak beta sürümünden bu yana hızla büyüyerek 1 milyon kullanıcıyı aştı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin en sosyal mecrası NSosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı. Türkiye’nin eN hızlı büyüyen, gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!" ifadelerine yer verdi.

İŞTE DAĞITILACK HEDİYELER

Bayraktar, 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda yapılacak paylaşımlar için gerçekleştirilecek çekilişlerle elektrikli bisiklet, PlayStation, GoPro, Monster bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı saat ve bluetooth kulaklık hediye edileceğini belirtti.

DAHA GÜVENİLİR BİR DENEYİM

Next Sosyal, kullanıcılara özgürce düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlıyor. Platformun temel işlevi, haber, teknoloji, yaşam tarzı ve güncel olaylar gibi içeriklerin paylaşılması üzerine kurulu bulunuyor.

Yanlış bilgi, küfür, bot hesaplar ve manipülatif algoritmalardan arındırılmış bir yapıya sahip olan Next Sosyal, yapay zeka entegrasyonuyla dikkati çekiyor. T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI, kullanıcıların etiketlediği paylaşımlara hızlı cevap vererek etkileşimi artırıyor. Ayrıca, platform genç geliştiricilerin ürettiği araçlarla yanlış bilgi tespiti gibi özellikler sunarak daha güvenilir bir deneyim vadediyor.

Next Sosyal'in öncelikle Türkiye'de, ardından kardeş ve dost ülkelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.