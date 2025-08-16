Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alanyaspor Rizespor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?

Alanyaspor Rizespor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Taraftarlar, 'Alanyaspor Rizespor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu' araştırıyor. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadele, her iki takım için de sezona güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ederken, Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Maç yayın bilgileri ve ilk 11'ler merak ediliyor.

ALANYASPOR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki Trendyol Süper Lig 2. hafta maçı, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, Digiturk 78 numaralı kanalda ve Kablo TV 223 numaralı kanalda izlenebilecek.

ALANYASPOR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Maçın ilk 11'leri, karşılaşmaya kısa süre kala açıklanacak.

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul | Ümit, Aliti, Lima | Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf | Güven, Hwang, Sporar.

Çaykur Rizespor: Erdem | Taha, Mocsi, Samet, Hojer | Papanikolau, Laçi | Olawoyin, Mithat, Mihaila | Ali Sowe.

ALANYASPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak. Hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde gerçekleşecek

 

