Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İnter Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İnter Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnter Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İnter, Olympiakos, Hazırlık Maçı, Hakan Çalhanoğlu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A’nın güçlü ekiplerinden İnter, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Yunan devi Olympiakos ile karşılaşıyor. Futbolseverler maçın yayın detaylarını ve Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11'de yer alıp almayacağını merak ediyor. Bari’deki mücadele, iki takımın da sezon öncesi son provalarından biri olacak.

İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden İnter, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Yunanistan’ın iddialı takımı Olympiakos ile dostluk maçında kozlarını paylaşacak. 

INTER OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İnter ile Olympiakos arasındaki hazırlık maçı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da (TSİ) başlayacak. Karşılaşma, İtalya’nın Bari şehrindeki Stadio San Nicola’da oynanacak.

İnter Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

INTER OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

İnter-Olympiakos hazırlık maçının Türkiye’de resmi bir yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Maç yayının takibi için Inter resmi hesapları takip edilebilir. 

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlık sorunu olmaması ve Inzaghi’nin ana kadroda tercih etmesi nedeniyle ilk 11’de yer alması bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıslı siyasetçi, Fenerbahçe'yi şikayet etti! UEFA'ya mektup: Nedeni ortaya çıktıAnkara, Çin’e kadar uzanacak yeni İpek Yolu’nu açtı! Rusya ve İran baypas edildi, 100 yıllık hesap değişiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FC 26 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 26 ücretleri belli oldu - HaberlerFC 26 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 26 ücretleri belli olduBu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu - HaberlerBu akşam hangi filmler var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli olduKardeş Takımı filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? - HaberlerKardeş Takımı filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerÜniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Kocaelispor Samsunspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve maç kadrosu! - HaberlerKocaelispor Samsunspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve maç kadrosu!Uşak su kesintisi son dakika! Uşak'ta sular ne zaman gelecek? - HaberlerUşak su kesintisi son dakika! Uşak'ta sular ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...