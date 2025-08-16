İnter Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İtalya Serie A’nın güçlü ekiplerinden İnter, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Yunan devi Olympiakos ile karşılaşıyor. Futbolseverler maçın yayın detaylarını ve Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11'de yer alıp almayacağını merak ediyor. Bari’deki mücadele, iki takımın da sezon öncesi son provalarından biri olacak.
İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden İnter, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Yunanistan’ın iddialı takımı Olympiakos ile dostluk maçında kozlarını paylaşacak.
INTER OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İnter ile Olympiakos arasındaki hazırlık maçı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da (TSİ) başlayacak. Karşılaşma, İtalya’nın Bari şehrindeki Stadio San Nicola’da oynanacak.
INTER OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
İnter-Olympiakos hazırlık maçının Türkiye’de resmi bir yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Maç yayının takibi için Inter resmi hesapları takip edilebilir.
HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE Mİ?
Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlık sorunu olmaması ve Inzaghi’nin ana kadroda tercih etmesi nedeniyle ilk 11’de yer alması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan