Haberler > Haberler > Kocaelispor Samsunspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve maç kadrosu!

Kocaelispor Samsunspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve maç kadrosu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kocaelispor Samsunspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11&#039;ler ve maç kadrosu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra evinde ilk maçına çıkıyor. 'Kocaelispor Samsunspor maçı hangi kanalda' araştırılıyor. Taraftarlar, maçın yayın bilgileri ve ilk 11'leri merakla bekliyor.

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Kocaelispor, Süper Lig’e dönüşünün coşkusunu taraftarıyla yaşamaya hazırlanıyor.

Samsunspor ile karşılaşacak yeşil-siyahlılar, evinde güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, Kocaelispor-Samsunpor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? 

KOCAELİSPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşması, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Maç saat 19.00’da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak ve yaklaşık 34.829 seyirci kapasiteli statta taraftarların yoğun ilgisi bekleniyor. 

Kocaelispor Samsunspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve maç kadrosu! - 1. Resim

KOCAELİSPOR SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Kocaelispor Samsunspor maçı ilk 11'leri maça kısa bir süre kala belli olacak. Muhtemel 11'ler ise şu şekilde:

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Cafumana, Oğulcan, Samet, Nonge, Mendes, Petkovic.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Celil, Muja, Holse, Emre, Mouandilmadji.

Kocaelispor Samsunspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve maç kadrosu! - 2. Resim

SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Samsunspor maçı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak.

Hakem Zorbay Küçük’ün yöneteceği karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında iki takımın da hedeflerini ortaya koyacağı kritik bir mücadele olacak.

Kocaelispor, evindeki ilk maçında taraftar desteğiyle puan ararken Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Panathinaikos maçı öncesi moral depolamak istiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

