Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Samsunspor UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? Panathinaikos ile karşılaşacak

Samsunspor UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? Panathinaikos ile karşılaşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsunspor UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? Panathinaikos ile karşılaşacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan’ın köklü ekiplerinden Panathinaikos ile eşleşti. Taraftarlar maç tarihlerini merakla beklerken Karadeniz temsilcisi, Avrupa sahnesinde tarih yazmak için sahaya çıkacak. Panathinaikos Samsunspor maçı ne zaman belli oldu.

Türk futbolunun yükselen yıldızlarından Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Panathinaikos ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

3. eleme turunda Shakhtar Donetsk’i penaltılarla eleyen Yunan ekibi karşısında Samsunspor’un performansı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. 

SAMSUNSPOR UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?

Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, 3. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i eleyen Panathinaikos oldu.

İlk maçı 0-0 berabere tamamlanan eşleşmenin rövanşında da normal süre ve uzatma devreleri golsüz sona erdi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Panathinaikos, play-off turuna adını yazdırdı.

Samsunspor, bu eşleşmede Yunanistan’ın en köklü kulüplerinden biriyle mücadele edecek.

Samsunspor UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? Panathinaikos ile karşılaşacak - 1. Resim

PANATHİNAİKOS SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Panathinaikos arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 21 ve 28 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak.

İlk maç 21 Ağustos’ta Yunanistan’da, Atina’daki Olimpiyat Stadyumu’nda saat oynanacak. Rövanş maçı ise 28 Ağustos’ta Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Samsunspor UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? Panathinaikos ile karşılaşacak - 2. Resim

SAMSUNSPOR TURU GEÇERSE NE OLACAK?

Samsunspor, Panathinaikos’u elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına yükselecek ve Avrupa’daki mücadelesine devam edecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erzurum'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 8 kişi yaralandıBaşakşehir play-off'ta Rumen ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Teşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon tarihi araştırılıyor - HaberlerTeşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon tarihi araştırılıyorBeşiktaş Lausanne Sport maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi play-off turu takvimi - HaberlerBeşiktaş Lausanne Sport maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi play-off turu takvimiTaylan Bulut kimdir, aslen nereli? Beşiktaş'a transferi gündemde! - HaberlerTaylan Bulut kimdir, aslen nereli? Beşiktaş'a transferi gündemde!Hurda araç teşviki Meclis'ten geçti mi? ÖTV'siz araç kanun teklifi son durum - HaberlerHurda araç teşviki Meclis'ten geçti mi? ÖTV'siz araç kanun teklifi son durumInstagram çöktü mü son dakika? 14 Ağustos Instagram erişim sorunu! - HaberlerInstagram çöktü mü son dakika? 14 Ağustos Instagram erişim sorunu!Konyaspor Beşiktaş maçı ertelendi mi? İşte nedeni! - HaberlerKonyaspor Beşiktaş maçı ertelendi mi? İşte nedeni!
Sonraki Haber Yükleniyor...