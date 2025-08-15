Samsunspor UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? Panathinaikos ile karşılaşacak

Türk futbolunun yükselen yıldızlarından Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Panathinaikos ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

3. eleme turunda Shakhtar Donetsk’i penaltılarla eleyen Yunan ekibi karşısında Samsunspor’un performansı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

SAMSUNSPOR UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?

Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, 3. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i eleyen Panathinaikos oldu.

İlk maçı 0-0 berabere tamamlanan eşleşmenin rövanşında da normal süre ve uzatma devreleri golsüz sona erdi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Panathinaikos, play-off turuna adını yazdırdı.

Samsunspor, bu eşleşmede Yunanistan’ın en köklü kulüplerinden biriyle mücadele edecek.

PANATHİNAİKOS SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Panathinaikos arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 21 ve 28 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak.

İlk maç 21 Ağustos’ta Yunanistan’da, Atina’daki Olimpiyat Stadyumu’nda saat oynanacak. Rövanş maçı ise 28 Ağustos’ta Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek.

SAMSUNSPOR TURU GEÇERSE NE OLACAK?

Samsunspor, Panathinaikos’u elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına yükselecek ve Avrupa’daki mücadelesine devam edecek.