Yapay zeka çocuklar için tehdit mi? ChatGPT hakkında endişe verici bulgular

Kaynak: Anadolu Ajansı
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yapay zeka tabanlı sohbet araçlarının kişiler üzerindeki etkisi yeniden tartışma konusu oldu. Son araştırmalar, ChatGPT gibi platformların çocuklara ve gençlere 'zarar verebilecek içerikler' sunduğunu ortaya koydu.

Son dönemde kullanımı oldukça artan 'yapay zeka tabanlı sohbet platformları'nın çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi giderek daha fazla tartışma konusu oluyor.

Geçen yıl ABD'de bir anne, yapay zeka tabanlı konuşma botu Character.AI'ın sanal karakterine aşık olan oğlunun intihar etmesi üzerine şirkete dava açmıştı. Yine benzer bir davayı Texas'ta bir aile açmış, sanal karakterin otizmli oğullarına "ailesini öldürmesini" ve "kendine zarar vermesini" önerdiğini belirtmişti.

ARAŞTIRMA, ENDİŞELERİ DOĞRULADI

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) tarafından yapılan son araştırma, yapay zekaya yönelik endişeleri doğrular nitelikte. CCDH'nin araştırmasında, ChatGPT gibi popüler yapay zeka sohbet platformlarının genç kullanıcılar için ciddi güvenlik riskleri barındırdığı belirlendi.

Araştırma, 13 yaşındaki bir çocuğun simüle edildiği senaryolarda, ChatGPT'nin intihar planları, aşırı diyet önerileri ve madde kullanımına dair zararlı bilgiler sunduğunu tespit etti.

CCDH Araştırma Direktörü Callum Hood, “ChatGPT, etik duyarlılığa sahip değil. Gençlerin savunmasızlığı karşısında gerekli önlemler alınmamış durumda” dedi.

DENETİM VAR GİBİ AMA YOK

ChatGPT’nin kullanım yaşı 13 ve üzeri olarak belirlenmiş olsa da, yaş doğrulama ya da ebeveyn izni gibi denetim mekanizmaları şu an için devre dışı. Hood, “Bu sistemler denetlenmediği sürece aileler yanıltılabilir” diyerek uyarıda bulundu.

"ÇOCUKLARINIZLA YAPAY ZEKAYI KONUŞUN"

Uzmanlar, ailelerin çocuklarıyla yapay zeka kullanımı hakkında açık bir iletişim kurmasını ve birlikte sohbet geçmişlerini gözden geçirmesini öneriyor.

Ayrıca, güvenilir ruh sağlığı kaynaklarına yönlendirme yapılması da büyük önem taşıyor.

“Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız”
