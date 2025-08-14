Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Deniz savaşlarına yön verecek! Patlayıcı taşıyor, su altında keşif yapıyor... Kamikaze bot testleri başarıyla geçti

Deniz savaşlarına yön verecek! Patlayıcı taşıyor, su altında keşif yapıyor... Kamikaze bot testleri başarıyla geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Deniz savaşlarına yön verecek! Patlayıcı taşıyor, su altında keşif yapıyor... Kamikaze bot testleri başarıyla geçti
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Nevşehir'deki bir firma, yerli imkanlarla içerisine patlayıcı yerleştirilebilen ve su altında keşif yapabilen 1 metre uzunluğunda kamikaze bot geliştirdi. Kızılırmak'ta testleri yapılan botun dron gibi uçurulması da planlanıyor. Etrafı denizlerle çevrili Türkiye için muhtemel bir deniz saldırısında kilit rol oynayabilecek kamikaze bot hakkında elektrik-elektronik mühendisi Emre Özkul dikkat çeken bilgiler verdi.

Türkiye'nin milli savunma teknolojileri alanında ürettiği çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde faaliyet gösteren, deniz, hava ve karada savunma amaçlı kullanılabilecek insansız araçlarının üretimini yapan Assuva Robotik Teknolojiler Savunma Sanayi dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. 

Yazılım ve üretim birimlerindeki 21 personelle çalışmalarını sürdüren firma, patlayıcı taşıma özelliği bulunan ve su altı arama görevlerinde de kullanılabilecek kamikaze bot tasarladı.

Deniz savaşlarına yön verecek! Patlayıcı taşıyor, su altında keşif yapıyor... Kamikaze bot testleri başarıyla geçti - 1. Resim

Yaklaşık 15 kilometreye kadar uzaktan kumanda menziline sahip bot, saatte 65 kilometre hıza ulaşabiliyor. Hafif ve modüler yapıya sahip botun testleri, Kızılırmak'ın akıntılı sularında başarıyla tamamladı.

"BOTUN DRON GİBİ UÇABİLMESİNİ DE SAĞLAMAYI PLANLIYORUZ"

Firmanın AR-GE sorumlusu Çağdaş Kavi, geliştirilen botun kamikaze özelliklerinin yanı sıra gizlilik avantajına dikkati çekti.

Deniz savaşlarına yön verecek! Patlayıcı taşıyor, su altında keşif yapıyor... Kamikaze bot testleri başarıyla geçti - 2. Resim
Kamikaze botun testleri Kızılırmak'ta yapılıyor.

Üretimde kullanılan yazılım ve materyallerin yerlilik oranının yüzde 95 seviyesinde olduğunu dile getiren Kavi, şöyle konuştu:

"Kamerası sayesinde uzaktan kumandayla yönlendirip hedefi takip edebiliyoruz. Botun ön kısmındaki tapaya yerleştirilen patlayıcı, herhangi bir düşman unsuruna zarar verecek veya tahrip edecektir. Sonar sistemlerle su üstündeki gemiler ve tekneleri takip edebiliyor.

Ayrıca su üstünü tarayan sistemler, bir metreden yüksek olanları da gözlemleyebiliyor. Botumuz yaklaşık 40 santimetre yüksekliğinde olduğu için tespit edilmiyor.

Bu gizlilik de bizim için avantaja dönüşüyor. Biz dron üretimi de yapıyoruz. Botun dron gibi uçabilmesini de sağlamayı planlıyoruz.

Bu ilk olacak, bu şekilde yapılmış bir proje yok. İstediğimiz zaman uçabilecek ve suda gidebilecek. İlerleyen zamanda botun alt kısmına, yine burada üretimini yaptığımız su altı görüntüleme sistemini de entegre ederek kapsamlı hale getirmeyi planlıyoruz."

Deniz savaşlarına yön verecek! Patlayıcı taşıyor, su altında keşif yapıyor... Kamikaze bot testleri başarıyla geçti - 3. Resim

SESSİZ SÜRÜŞ SİSTEMİ

Elektrik-elektronik mühendisi Emre Özkul da disiplin ve yoğun emekle kamikaze botun ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Çalışmalarda kompozit malzeme kullandıklarını anlatan Özkul, "Hafif olmasını ön planda tuttuk ve böylelikle daha modüler bir yapı sağladık. Yurt dışı ihracatını sağlayarak bu alanda da Türkiye’yi dünya savunma sanayinde tanıtmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayine katkı sağlamak amacıyla çalışmak bizim için çok değerli. Elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için çabalıyoruz." diye konuştu.

Makine mühendisi Enes Altuncuoğlu ise çalışmalarındaki en temel problemin kamikaze botun seyir halindeyken motorundan çıkan sesten kaynaklandığını belirterek, gerçekleştirdikleri teknik uygulamayla sessiz sürüş sağlayan motor sistemini de bota entegre ettiklerini söyledi.

Deniz savaşlarına yön verecek! Patlayıcı taşıyor, su altında keşif yapıyor... Kamikaze bot testleri başarıyla geçti - 4. Resim

Deniz savaşlarına yön verecek! Patlayıcı taşıyor, su altında keşif yapıyor... Kamikaze bot testleri başarıyla geçti - 5. Resim

Deniz savaşlarına yön verecek! Patlayıcı taşıyor, su altında keşif yapıyor... Kamikaze bot testleri başarıyla geçti - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hayatının şokunu yaşadı! Bulanık görme şikayetiyle gitti, gözünden solucan çıktıAraç ters yöne girdi, yola savrulan 17 yaşındaki sporcu kurtarılamadı! Feci kaza kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çocuklar için büyük risk! Instagram'daki bu özellik tartışma konusu - TeknolojiInstagram'da çocuklar risk altında mı? Tepki büyükCANiK, geleceğin muharebe ortamını şekillendiriyor - TeknolojiCANiK, geleceğin muharebe ortamını şekillendiriyorTatile gideyim derken aman paranızı kaptırmayın! Yetersiz bakiye dolandırıcılığına dikkat! - TeknolojiTatile gideyim derken aman paranızı kaptırmayın!HaramBlur istenmeyen görüntüleri sansürlüyor - TeknolojiHaramBlur istenmeyen görüntüleri sansürlüyorİşsiz gençleri patron yapıyor - Teknolojiİşsiz gençleri patron yapıyorDünya'ya komşu gezegen keşfedildi: Satürn ve Jüpiter'e benziyor - TeknolojiDünya'ya komşu gezegen keşfedildi
Sonraki Haber Yükleniyor...