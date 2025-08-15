Next Sosyal 1 milyon kullanıcıya doğru! Hediyeler dağıtılacak

Next Sosyal platformu sosyal medyadan, "Türkiye’nin en sosyal mecrası #NSosyal 1 milyon kullanıcıya koşuyor. Türkiye’nin eN gerçek topluluğu için hediyelerimiz var" şeklinde paylaşım yaptı.

NEXT SOSYA HEDİYELER DAĞITACAK

Platform, 22 Ağustos'a kadar #NSosyalBenim etiketiyle paylaşım yapan kullanıcılarının 1 elektrikli bisiklet, 1 PS5 PlayStation, 1 GoPro, 1 Monster bilgisayar, 3 Samsung tablet, 3 5G uyumlu cep telefonu, 5 akıllı saat ve 6 bluetooth kulaklık kazanma şansı yakalayacağını duyurdu.