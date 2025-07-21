Savunma şovu yarın başlıyor! İHA, SİHA ve helikopterler gök vatanı süsleyecek

Türk Savunma Sanayi, IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ile şova hazırlanıyor. Yarın başlayacak etkinlikte, 27 Temmuz’a kadar 6 gün boyunca, 96 ülkeden katılımcı ağırlanacak. Atatürk Havalimanı apronundaki geçit töreninde kara araçları sergilenecek; gökyüzünde ise İHA ve SİHA’ların yanı sıra helikopterler ile uçaklar gösteri yapacak. Çelik Kubbe de görücüye çıkacak.

YEŞİM ERASLAN -Savunma sanayi alanında dünyanın sayılı fuarları içinde yer alan IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, yarın kapılarını açıyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuar 27 Temmuz’a kadar 6 gün boyunca, 96 ülkeden katılımcıları ağırlayacak. Atatürk Havalimanı ile Ataköy Marina da, etkinlik kapsamı içine alındı. Havalimanı apronundaki geçit töreninde kara araçları sergilenecek; gökyüzünde ise İHA ve SİHA’ların yanı sıra helikopterler ile uçaklar gösteri yapacak. Çelik Kubbe ise tüm bileşenleri ile görücüye çıkacak.

İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Fuarın ilk 4 gününde üst düzey resmî heyetler, savunma sanayisi profesyonelleri, yerli ve uluslararası firmaların yoğun iş birliklerine ev sahipliği yapacak. Geri kalan 2 günde ise profesyonellerle birlikte halka açık olacak. Fuara katılacak 900 yerli firma yeni ürünlerini tanıtacak. Fuara katılacak 900 yerli firma yeni ürünleriyle savunma alanında ezber bozacak. Uluslararası kimlik taşıyan fuarda, savunma sanayi şirketleri, askerî yetkililer, uzmanlar ve savunma sanayi ile ilgili diğer paydaşları bir araya getirerek yenilikçi teknolojilerin sergilenmesini ve iş birliği imkânlarının geliştirilmesini sağlayacak. Fuara 120 bini aşan profesyonel, 140 binden fazla da ziyaretçi bekleniyor. 50’den fazla bakan ve bakan yardımcısı, 45’ten fazla genelkurmay başkanı, 200’den fazla delagasyona ev sahipliği yapacak fuarda bini aşkın yeni ürün lansmanı yapılacak ve 150’yi aşkın imza töreni gerçekleşecek. Fuar’a 1400’den fazla firmanın katılması öngörülüyor.

FUAR ALANI 70 BİN METREKAREYE ÇIKARILDI

Bu yıl 4 günden 6 güne çıkarılan IDEF 2025 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, şehrin daha fazla içine taşındı. Geçen yıl toplamda 50 bin metrekare olan sergi alanları, bu yıl toplam 70 bin metrekareye çıkarıldı. Katılımcılar ile heyetlere açık olan fuarı, bu yıl vatandaşlar da ziyaret edebilecek. Kayıt yapan vatandaşlar, belirli bir kontenjan dahilinde fuarı gezebilecek.

ASELSAN, IDEF 2025'TE YENİ NESİL SİSTEMLERİYLE BOY GÖSTERECEK

▪️ASELSAN, 22-27 Temmuz’da yeni formatıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek IDEF 2025’te ileri teknolojilerini küresel oyuncularla buluşturacak. ASELSAN, IDEF’te denizlerin altından uzayın derinliklerine uzanan kara, deniz, hava, hava savunma, sınır-sahil güvenlik, haberleşme, elektronik harp, elektro-optik ve silah sistemlerinde özgün mühendislik çözümleriyle geliştirilen 300’den fazla ürünüyle gövde gösterisi yapacak.

TÜRKİYE'NİN LAZER SİLAHI ALKA, HİBRİT KAPLAN'LA AVLAYACAK

▪️Türk savunma sanayisi bünyesindeki yenilikçi teknolojiler kullanılarak ‘lazer silahlı hibrit araç’ çözümüne imza atıldı. Roketsan’ın kamuoyunda ‘lazer silahı’ olarak bilinen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ile FNSS’nin geliştirdiği KAPLAN Hibrit Araç kullanılarak gerçekleştirilen entegrasyon ilk kez IDEF’te vitrine çıkacak.

SAVUNMA VE HAVACILIĞIN “ATOM KARINCALARI” GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

▪️Türk Savunma Sanayi bünyesinde geliştirilen, akıllı ve güdümlü mühimmatlar ile insanlı-insansız hava araçlarında kritik görevler üstlenen minik elektromekanik hareket sistemleri, IDEF 2025’te tanıtılacak. ANDAR Elektromekanik Sistemler tarafından geliştirilen ve yalnızca 8 mm çapında olan Miniyatür Servo Eyleyici, entegre kontrol birimi sayesinde üç ayrı servo motoru aynı anda kontrol edebiliyor, güdümlü mühimmatlarda kanatçık kontrolü ve roket sistemlerinde itki yönlendirme gibi yüksek tepki hızı ve hassas kontrol gerektiren görevleri gerçekleştiriyor.

ÇELİK KUBBE KONSEPTİ IDEF'TE TANITILACAK

▪️Türkiye’nin Katmanlı Hava Savunma Sistemi “ÇELİK KUBBE” konseptini oluşturan ileri teknolojiler ilk kez fuarda kapsamlı şekilde tanıtılacak. ASELSAN’ın, Millî Muharip Uçak KAAN, ATAK ve GÖKBEY helikopterleri ile AKINCI İHA’ya entegre ettiği teknolojik çözümleri de ziyaretçilerle buluşturulacak.

▪️Altınay Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen PUHU-C75 Kargo İHA ile millî platformlar için geliştirilen yeni nesil gimbal sistemi ilk kez IDEF 2025’te yer alacak.