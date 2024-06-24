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Haberler > Teknoloji > Sony'den yeni PlayStation 3 hamlesi! PS5'de artık PS3 oyunları oynanabilecek

Sony'den yeni PlayStation 3 hamlesi! PS5'de artık PS3 oyunları oynanabilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sony&#039;den yeni PlayStation 3 hamlesi! PS5&#039;de artık PS3 oyunları oynanabilecek

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski oyunları özleyenler için Sony'den yeni bir hamle geldi. PlayStation 3 oyunları geriye dönük uyumluluk sayesinde PlayStation 5'de çalıştırılabilecek.

İnternette dolaşan söylentilere göre Sony, PlayStation 5'e yalnızca belirli oyunlar için olsa da, düzgün PlayStation 3 geriye dönük uyumluluğu getirmek için çalışıyor olabilir.

Wccftech'in haberine göre, Sony'nin mevcut nesil konsollara seçili PlayStation 3 oyunları için geriye dönük uyumluluk getirmek üzerinde çalıştığı belirtildi.

Sony'den yeni PlayStation 3 hamlesi! PS5'de artık PS3 oyunları oynanabilecek - 1. Resim

XBOX'IN MANTIĞIYLA AYNI

Uyumlu oyunlar görünüşe göre Microsoft'un Xbox geriye dönük uyumluluğunda yaptığı gibi ayrı ayrı da satılacak. Ne yazık ki, PlayStation 5 ile uyumlu PS3 oyunlarının performans veya görsel iyileştirmeler alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Hangi oyunların PlayStation 5'te oynanabilir olacağı da bilinmemekle birlikte, tahminlere göre çoğunlukla birinci parti oyunları olacağı düşünülüyor.

Sony'den yeni PlayStation 3 hamlesi! PS5'de artık PS3 oyunları oynanabilecek - 2. Resim

PlayStation 5 için düzgün PlayStation 3 geriye dönük uyumluluğu büyük bir gelişme olurdu, çünkü şu anda PlayStation 3 oyunları yalnızca konsolda bulut üzerinden akış yoluyla oynanabiliyor ve bu da her zaman mümkün olan en iyi deneyimi sunmuyor.

Oyunların tek tek satın alınabilir olması da büyük bir avantaj olurdu, böylece kullanıcıların PS3 oyunlarına artık bulut akışı üzerinden erişmek için gerekli olan PlayStation Plus Premium aboneliğine ihtiyaç duymadan oynamalarına izin verirdi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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