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Spotify ikinci çeyrek kazanç raporlarını açıkladı! Toplam kullanıcı sayısı 626 milyon oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spotify ikinci çeyrek kazanç raporlarını açıkladı! Toplam kullanıcı sayısı 626 milyon oldu

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Spotify, ücretli planlarındaki artışa rağmen 2024'ün ikinci çeyreğinde analistlerin tahminlerini geride bırakarak rekor kâr ve abone artışıyla dikkat çekti. Bu olumlu gelişmelerle birlikte şirketin hisseleri de yükselişe geçti.

Hypebot'un haberine göre Spotify, haziran sonuna kadar olan üç aylık dönemde şimdiye kadarki en büyük çeyrek kârını açıkladı. Şirket, ücretli abonelerin sayısının 246 milyona, toplam kullanıcı sayısının ise 626 milyona ulaştığını duyurdu.

Aylık aktif kullanıcı sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 626 milyona ulaştı. Ücretli aboneler ise yıllık bazda yüzde 12 artarak 246 milyona yükseldi. Bu büyüme, şirketin toplam gelirinin yüzde 20 artışla 4,1 milyar dolara ulaşmasını sağladı. Ayrıca, Spotify'ın işletme geliri önemli bir iyileşme göstererek 266 milyon Euro'ya ulaştı.

Spotify ikinci çeyrek kazanç raporlarını açıkladı! Toplam kullanıcı sayısı 626 milyon oldu - 1. Resim

Spotify CEO'su Daniel Ek, “Spotify'da heyecan verici bir dönem. Yenilik yapmaya ve sadece harika bir ürün değil, aynı zamanda giderek daha da harika bir işletme olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz. Bunları, kendi beklentilerimizi bile aşan bir zaman çizelgesinde gerçekleştiriyoruz. Bu gelişmeler geleceğimiz için çok olumlu işaretler taşıyor,” dedi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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