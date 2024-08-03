Temmuz ayının en güçlü Android telefonları belli oldu! Zirvede beklenmedik isim var

Temmuz ayının Android amiral gemisi performans listesi açıklandı. Piyasadaki telefonların performansını test eden AnTuTu platformu, en güçlü 10 Android telefonu duyurdu. İşte geçtiğimiz ayın en güçlü telefonu ve diğer detaylar.

Teknoloji dünyasında her ay merakla beklenen Android amiral gemisi performans listesi, temmuz ayı itibarıyla güncellendi. Bu liste, kullanıcılar ve teknoloji meraklıları için büyük önem taşıyor, en güçlü ve en hızlı cihazları gözler önüne seriyor.

Temmuz ayının sonuçları, tasarımları ve performanslarıyla dikkat çeken cihazları içeriyor. Ancak, bu listenin sadece Çin pazarına özel olan telefonları içerdiğini belirtelim. AnTuTu, her ay global ve Çin olmak üzere iki farklı liste yayınlıyor. Bu ayın global listesi henüz açıklanmadı.

Mobil cihazların performansını belirlemek için kullanılan kriterler arasında işlemci hızı, RAM kapasitesi, grafik performansı ve pil ömrü gibi pek çok faktör bulunuyor. Bu unsurlar, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen ve cihazların performansını ortaya koyan önemli ölçütler olarak öne çıkıyor. Temmuz ayının listesi, bu kriterler göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Temmuz 2024 Android Amiral Gemisi Performans Listesi:

Red Magic 9S Pro+ OnePlus Ace 3 Pro Redmi K70 Extreme Edition Asus ROG 8 Pro vivo X100 Ultra iQOO Neo9S Pro iQOO Neo9 Pro vivo X100 Pro vivo X100

Temmuz ayında 2 milyon 182 bin 401 puan alarak zirveye yerleşen Red Magic 9S Pro+, en güçlü Android telefon oldu. Haziran ayında piyasaya sunulan OnePlus Ace 3 Pro ise 2 milyon 103 bin 450 puanla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise Redmi K70 Extreme Edition, 2 milyon 98 bin 23 puanla yer aldı.