Türkiye'nin Demir Kubbesi olacak! ASELSAN'ın yeni hava savunma sistemi tüm yurdu kaplayacak!

ASELSAN Türk savunma sanayisini teknoloji ile doldurmaya devam ediyor. Yeni sistem "Gök Kubbe" hakkında bilgi veren ASELSAN Genel Müdürü Mehmet Akyol, "Hava savunma döngüsünde radarlar, komuta kontrol sistemleri, haberleşme sistemleri, atıcı platformlar gibi birçok büyük sistem birlikte çalışıyor" açıklamasını yaptı.

ASELSAN'ın geliştirdiği "Gök Kubbe" İsrail'in geliştirdiği ve 10 yıldan uzun bir süredir kullandığı hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye rakip olacak. Demir Kubbe, İsrailli savunma şirketi Rafael ile İsrail devletine ait Hava ve Uzay Sanayileri kurumu ortaklaşa geliştirildi.

İsrail Demir Kubbe'yi kendi öz kaynaklarıyla geliştirmeyi planlıyordu. Ancak seri üretime geçildikten sonra ABD'den 500 milyon dolar destek alarak kendi savunma sistemini üretmeye başladı.

ASELSAN Müdürü Akyol yaptığı açıklamada "Gök Kubbe" hava savunma sistemini İsrail'in Demir Kubbesi ile karşılaştıran yorumlara yönelik Gök Kubbe için “Demir Kubbe’den eksiği yok. Hedef yurt sathına yaymak” dedi. Savunma sanayisinde üretime vurgu yapan Akyol “Yapmak kadar satmayı da öğrenmeliyiz” diyerek ihracatı nasıl geliştireceklerini açıkladı.

Milliyet'in haberine göre Gök Kubbe sistemin çalışma mantığı çok alçak mesafeden maksimum menzile kadar havadan gelebilecek saldırıları önlemek. Akyol, “Hava savunma döngüsünde radarlar, komuta kontrol sistemleri, haberleşme sistemleri, atıcı platformlar gibi birçok büyük sistem birlikte çalışır. Aselsan’ın her bir alan için özelleşmiş sistemleri bulunuyor” açıklamasını yaptı.

EKSİĞİMİZ YOK FAZLAMIZ VAR

ASELSAN'ın TSK'nın envanterine kazandırmayı amaçladığı savunma sistemi projesinin İsrail'in Demir Kubbesi ile kıyaslayan soru sorulduğunda “Demir Kubbe’yi bizden daha öne çıkaran, ‘Bizim şurada eksik olduğumuz bir şey var’ diyeceğimiz özel bir konu söyleyemeyeceğim. Biraz o coğrafyanın durumu gereği, oradaki faaliyetler çok ön plana çıktı. Bunu Türkiye’nin bütün sathına yaymak, biraz daha genişletmek ve önümüzdeki dönem kurulumlarını tamamlamak bizim için bir hedef ama ciddi bir yetkinliği kazandığımızı söyleyebilirim” dedi.

YETERİ KADAR ÜRETİCİ YOK

Türkiye, savunma sanayisinde proje tasarlayabilecek mühendis yetiştirmekte oldukça başarılı bir ülke. Fakat hassas üretim konusunda yetersiz kalınıyor. ASELSAN bu alanda gelişme yaşanması için ilk kez Teknofest'te yeni bir kategori dahil edildi. Akyol, bu yeni kategorinin yarışmaya eklenmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek

“Sahaya çok ürün vermiş bir firmayız. Bir üs bölgesinde belki 20 tip Aselsan ürünü görüyorum. Mühendislerimiz sahaya gitmediğinde anlamsız projeler olduğunu görüyorum. Üretimde kaliteli ve büyümeyi destekleyecek çalışmalar önemli bir eksiklik. Zorluk seviyesi yüksek üretimde, yeteri kadar üretici bulamıyoruz. 3 bin 400 tedarikçimiz var; adetin artmasındansa zorluk seviyesi yüksek üretimi artırmak ya da kaliteyi yükseltmek daha önemli. Mekanik üretimde belki 50 üretici var ama hassas mekanikte 2-3 üretici var” dedi.

HEDEF İLK 30

Ürünleri geliştirmenin ve üretmenin şu anda aşılan bir zorluk olduğunu belirten Akyol, başarılı ürünleri satmayı da öğrenmek gerektiğini belirtti. ASELSAN'ın hedefinin 2030 yılında Defence Top 100 listesinde ilk 30 olduğunu belirten Akyol:

“Türkiye’nin kilogram başına ihracat miktarı 1.4 dolar; savunma sanayi için bu 58-60 dolar civarında. Aselsan’da ise 2 bin dolar civarında. Teknolojinin en nitelikli tarafıyla uğraşıyoruz. Bunu seri üretimini de başlattığımız ürünlere devirdiğimizde; arayıcı başlıklar 12 bin dolar/kilogramlarda, yeni başladığımız İHA kameralarımız 20 bin dolarlarda, burun radarında 30 bin dolarda, arayıcı başlıkların ve kameraların radarların dedektörlerinde de 50 bin dolarlarda... Hep hayal ettiğimiz yüksek katma değer üreten Türkiye’nin somut örneği. 2030 sonunda Defence Top 100’de ilk 30’a girmek istiyoruz. Şu an 4 yıl bizi götürecek siparişimiz var.”