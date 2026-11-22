Kaspersky’nin araştırması, dijital iletişimde kullanıcıların en çok hangi hatalardan çekindiğini ortaya koydu. Türkiye’de katılımcıların yüzde 31’i yanlış kişiye mesaj göndermekten, yüzde 29’u ise özel bir mesajı yanlış grupta paylaşmaktan endişe duyuyor.

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İş yazışmalarından arkadaş sohbetlerine kadar günlük iletişimin önemli bir bölümü dijital ortama taşındı. Mesajlaşma uygulamaları, e-Posta ve sosyal medya hayatı kolaylaştırırken zaman zaman mahcubiyet ve kaygıya da sebep olabiliyor.

Yanlış kişiye gönderilen bir mesaj, uygunsuz bir paylaşım ya da bilinmeyen bir numaradan gelen arama, dijital dünyanın en rahatsız edici deneyimleri arasında yer alıyor.

Kaspersky’nin araştırmasına göre, her beş katılımcıdan biri sosyal medyada paylaşımlara göz atarken kaygı duyuyor. Türkiye’de araştırmaya katılanların en çok çekindiği durumların başında, bir kişi hakkında yazılan ve göndereni zor durumda bırakabilecek ya da karşı tarafı incitebilecek bir mesajın yanlışlıkla doğrudan o kişiye gönderilmesi geliyor.

Katılımcıların yüzde 31’i bu ihtimalden endişe duyarken, uygunsuz bir mesajın yanlış sohbet grubunda paylaşılması yüzde 29 ile ikinci sırada yer alıyor.

Türklerin dijital fobileri

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Araştırmada en rahatsız edici deneyim olarak ise bilinmeyen bir numaradan aranmak öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 26’sı bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirtiyor. Sosyal medyada birinin paylaşımına yanlışlıkla tepki vermek ve izni olmadan bir fotoğrafta etiketlenmek de kullanıcıları tedirgin eden diğer durumlar arasında.

Türklerin dijital fobileri

İş hayatında da dijital kaynaklı mahcubiyetler yaşanabiliyor. Katılımcılar; iş gereği tanımadıkları kişileri aramak zorunda kalmayı, mesai saatlerinde sosyal medyada gezinirken yöneticilerine yakalanmayı ve henüz tamamlamadıkları bir e-Posta’yı yanlışlıkla göndermeyi korku, rahatsızlık ve mahcubiyet sebebi olarak sıralıyor.

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