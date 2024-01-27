Uzaydaki ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'dan yeni kare!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydaki 9. gününden yeni bir kare daha paylaştı. Gezeravcı İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yer alan 7 pencereli Cupola Gözlemevi’nden Dünyamızı izlemek muhteşem bir duygu!" notunu düştü. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği 13. deneyin ilk görüntülerini yayınladı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta çıktığı uzay yolculuğunda 9 günü geride bıraktı.

Şu ana kadar 13 deney gerçekleştiren Gezeravcı'dan yeni kareler geldi.

"DÜNYAMIZI İZLEMEK MUHTEŞEM BİR DUYGU"

Uzaydan izlediği manzarayı takipçileri ile paylaşan Gezeravcı, fotoğrafına "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yer alan 7 pencereli Cupola Gözlemevi’nden Dünyamızı izlemek muhteşem bir duygu!" notunu düştü.

Gezeravcı'nın paylaştığı fotoğraflar ise nefes kesti.

13. DENEYDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Öte yandan TUA da 14 günlük uzay yolcuğunun 9. gününde 13. deneyini tamamlayan Gezeravcı'nın iş başındaki görüntülerini paylaştı.

TUA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 13 deneyimizden biri olan CRISPR - Gem deneyi için pür dikkat çalışıyor. Bu deney, genetik mühendislik yöntemlerinden bir devrim olan Crispr tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı amaçlıyor.

CRISPR, genler üzerinde değişiklik yapma imkanı tanıyan bir teknik. Projede, bitkilerde uzay ve Dünya koşullarında genetik değişiklikler test edilerek, CRISPR tekniğinin uzayda ne kadar etkili olduğu ilk defa araştırılacak. Elde edilen sonuçlar, uzayda yetiştirilecek bitkilerin daha sağlıklı ve verimli olmasına yönelik önemli bilgiler sunacak, böylece insanlığın uzay keşiflerine önemli bir katkı sağlanacak."