WhatsApp macOS desteğini sonlandırıyor! Bu uygulama kapatılıyor

WhatsApp, macOS kullanıcılarına önemli bir uyarı yaptı. Şirket, Electron tabanlı macOS uygulamasını yakın zamanda kullanımdan kaldıracağını açıkladı.

WhatsApp, Electron teknolojisiyle geliştirilen macOS uygulamasına desteği 54 gün sonra sonlandıracak. Eski uygulamanın yerine geçen Catalyst tabanlı yeni sürüm, Apple’ın macOS ve iOS uygulamalarını birbirine daha uyumlu hale getiren gelişmiş bir teknoloji ile çalışıyor. Bu geçişle birlikte macOS kullanıcıları, iOS sürümüyle daha entegre bir WhatsApp deneyimi yaşayacak.

Electron tabanlı uygulamalar, yerleşik tarayıcı motoru üzerinde çalıştığı için macOS ile uyum sorunları yaşıyor. WhatsApp’ın Catalyst sürümü, bu uyumluluk sorunlarını ortadan kaldırarak daha hızlı ve stabil bir kullanım sunuyor. Ayrıca, geçtiğimiz yıl boyunca şirket, eski sürümde yer alan eksik özellikleri kademeli olarak yeni uygulamaya ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirdi.

DAHA İYİ PERFORMANS SUNUYOR

Catalyst teknolojisi, Apple’ın sunduğu bir hizmet olarak iOS uygulamalarını macOS'ta kullanma imkanı tanıyor. Bu da WhatsApp’ın yeni sürümünün, hem performans hem de kullanıcı dostu özellikler açısından büyük bir avantaj sağladığını gösteriyor. Eski uygulamayı kullananların App Store ya da WhatsApp’ın resmi web sitesinden macOS 11 ve üzeri işletim sistemleri için yeni sürümü indirerek yükseltme yapması gerekiyor.

Ayrıca, WhatsApp Web üzerinden tarayıcı kullanarak hizmet almaya devam edilebileceğini de unutmamak gerek. Safari ve diğer tarayıcılar üzerinden WhatsApp Web hizmeti, eski uygulamayı kullanmaya alışkın olanlar için alternatif bir seçenek olmaya devam edecek.

WHATSAPP MACOS KULLANICILARINA GEÇİŞ UYARISI

WhatsApp’ın Electron tabanlı macOS uygulamasını kullanmaya devam edenler için süre daralıyor. Şirket, kullanıcılarını yeni ve daha gelişmiş Catalyst uygulamasına geçmeleri konusunda uyarıyor. WhatsApp Web ise tarayıcı üzerinden kullanılmaya devam edilebilecek.