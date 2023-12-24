24 Aralık 2023 18:09 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 18:13

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan dijital yazışma platformu WhatsApp, dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Kullanıcılara gönderilen tek kullanımlık şifreler artık yerini ekran görüntülerine bırakmış halde. WhatsApp üzerinden gönderilen bu mesaja sakın tıklamayın. Saniyeler içinde tüm bilgilerinizi alıp hesabınızdan paranızı çekiyorlar.

DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ

Uzman bir yazılım geliştiricisi, dolandırıcıların bu yöntemle kurbanın akıllı telefonuna erişim sağlıyor ve finansal zararın yanı sıra sosyal medya hesaplarına da müdahale edebiliyorlar.

Uzman isim yaptığı uyarıda, "Dijital dolandırıcılıklar genellikle kurbanların suçlularla OTP olarak da bilinen tek kullanımlık şifreyi paylaşmasını içerir, bu da daha sonra çeşitli çevrimiçi hizmetleri kontrol etmek için kullanılacaktır. Ancak WhatsApp ekran paylaşım dolandırıcılıklarında kurban, siber suçlular tarafından istendiği gibi ekran paylaşım seçeneğini etkinleştirmek dışında herhangi bir şey yapmak zorunda değildir" ifadelerini kullandı.

GELEN BU MESAJA SAKIN TIKLAMAYIN

WhatsApp, yakın zamanda ekran paylaşım özelliğini tanıttıktan sonra bu tür dolandırıcılık vakalarının sayısında büyük bir artış yaşandı. Dolandırıcılar, ekran paylaşımı etkinleştirildiğinde kurbanın telefon ekranına gerçek zamanlı erişim sağlıyor ve bu sayede mesajlar ile OTP'leri takip edebiliyorlar.

WHATSAPP KULLANICILARINI KORUMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN YÖNTEMLER

End-to-End Şifreleme: WhatsApp'ın en temel güvenlik özelliği olan end-to-end şifreleme, gönderdiğiniz mesajların sadece alıcı tarafından okunabilmesini sağlar. Bu şifreleme türünde, mesajlar yalnızca gönderici ve alıcı cihazlarında çözülebilir ve arada herhangi bir aracı sunucu veya platform şirketi verileri okuyamaz. Bu sayede, mesajlarınızın güvenli bir şekilde iletilmesi sağlanır.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama: WhatsApp, hesabınızın güvenliğini artırmak için iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini sunar. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, hesabınıza giriş yapmak için sadece şifrenizi değil, aynı zamanda bir doğrulama kodu da girmeniz gerekecektir. Böylece, hesabınızı başkalarının elinden koruyabilir ve güvende tutabilirsiniz.

Biyometrik Güvenlik: WhatsApp, biyometrik güvenlik özelliklerini destekleyen cihazlarda kullanıcıların mesajlarına ek bir koruma katmanı ekler. Parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik verilerinizi kullanarak uygulamaya giriş yapabilir ve mesajlarınızı sadece sizin gibi yetkili kişilerin görmesini sağlayabilirsiniz.