Yapay zeka, psikiyatrist de oldu: Ses kayıtlarını analiz edip teşhis koyuyor
Teknoloji Haberleri / Anadolu Ajansı
Yapay zeka teknolojisi 'depresyon ve intihar düşüncesi' olan insanlara yardım etmeye başladı. Tayland'da kullanılmaya başlanan sistemde yapay zeka, bakanlığın arşivindeki ses kayıtlarını analiz ederek tespitte bulunuyor. İlk belirlemelere göre ise teşhislerin doğruluğu bilim insanları tarafından geçer not aldı. Yapay zekanın katkısıyla hastaların tedavi sürecinin de hızlandığı kaydedildi.
Yapay zeka teknolojisi insan ruhunu da tedavi etmek için kullanılmaya başlandı. Tayland basınında yer alan habere göre, Tayland Ulusal Sağlık Güvenliği Ofisinin (NHSO) kullanıma başladığı "AI DMIND" isimli yapay zeka teknolojisi, hastaların psikolojik durumunun değerlendirmesinde kolaylık sağlıyor.
Tayland Sağlık Bakanlığı'nın Ruh Sağlığı Birimi ile Bangkok Chulalongkorn Üniversitesi Sağlık ve Mühendislik fakültelerinin ortaklaşa geliştirdiği yapay zeka teknolojisi, hastaların "depresyon belirtilerini ve intihar düşüncesine yatkınlığını" bakanlığın arşivindeki ses kayıtlarını analiz ederek tespit edebiliyor.
DOĞRU TEŞHİS YAPIYOR
"AI DMIND" teknolojisinin, deneme aşamasında Tayland'ın deneyimli psikiyatristlerince değerlendirildiği veilk belirlemelere göre teşhislerinin doğruluğu konusunda "geçer not" aldığı kaydedildi.
TEDAVİ SÜRECİ HIZLANDI
NHSO bünyesinde uygulamaya konulan "AI DMIND" teknolojisinin, geniş hasta kitlesine erişimi kolaylaştırarak hastaların tedavi sürecini hızlandırmaya katkı sağladığı belirtildi.
PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARDA ARTIŞ
Chulalongkorn Üniversitesi Sağlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nijasri Charnnarong, yaptığı açıklamada, son yıllarda psikolojik rahatsızlıklardaki artışa dikkati çekerek, "(Tayland'da) Yalnızca geçen yıl 15 yaş üzeri yaklaşık 1,5 milyon kişiye teşhis konuldu. Bunların sadece üçte biri uygun bir tedavi sürecine başladı." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı