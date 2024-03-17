Yapay zeka, psikiyatrist de oldu: Ses kayıtlarını analiz edip teşhis koyuyor

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Mart 2024 22:32 - Güncelleme: 17 Mart 2024 23:19 - Güncelleme:

Yapayzeka, Tayland, Ruhsağlığı, Haber

Teknoloji Haberleri / Anadolu Ajansı

Yapay zeka teknolojisi 'depresyon ve intihar düşüncesi' olan insanlara yardım etmeye başladı. Tayland'da kullanılmaya başlanan sistemde yapay zeka, bakanlığın arşivindeki ses kayıtlarını analiz ederek tespitte bulunuyor. İlk belirlemelere göre ise teşhislerin doğruluğu bilim insanları tarafından geçer not aldı. Yapay zekanın katkısıyla hastaların tedavi sürecinin de hızlandığı kaydedildi.