Yapay zekâ videoları kaosa yol açıyor

Yapay zekâ, gerçek ile kurgu arasındaki çizgiyi giderek belirsizleştirdi. Bu tarz videolar; toplumun genel algısını, seçim sonuçlarını, hatta uluslararası ilişkileri bile etkileyebiliyor.

ESMA ALTIN - Sosyal medyada son zamanlarda yapay zekâ ile geliştirilen ama aslında var olmayan videolar trend olmaya başladı. Gerçek ile kurgunun birbirinden ayırt edilemediği bir hâl alan yapay zekânın oluşturabileceği risk ve tehditleri uzmanlara sorduk.

Bu durumun yapay zekâ destekli dezenformasyon olduğuna dikkat çeken Kastamonu Üniversitesi Yapay Zekâ Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer “Sosyal medyada tanıdık bir siyasetçi öfkeyle konuşuyor veya ünlü bir sanatçı tartışmalı bir açıklama yapıyor. Ve son derece gerçekçi. Fakat bir sorun var ve o kişi o sözleri hiçbir zaman söylemedi. Bu noktada, yapay zekâ destekli dezenformasyonun karanlık yüzüyle karşılaşıyoruz” dedi.

Yapay zekâ tarafından yapılan Donald Trump’ın tutuklanma ve sabıka fotoğrafları viral olmuştu.

Bu tarz paylaşımların kaosa yol açtığını ifade eden Kamer “Dezenformasyonun hedefi sadece bireyler değil, aynı zamanda toplumun genel algısını, seçim sonuçlarını, hatta uluslararası ilişkileri bile etkileyebilir. Politik kutuplaşmanın arttığı günümüzde, yapay zekâ ile üretilen sahte içerikler, mevcut fay hatlarını daha da derinleştirme riskini barındırıyor” diye konuştu.

Kamer, gençlerin gerçek ile kurgu arasındaki çizginin giderek belirsizleştiği dijital çağda, manipülasyona en açık grupların başında geldiğini vurguladı.

Macron’un bu fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.

Kamer “Gençlerin yalnızca teknoloji kullanıcıları değil, aynı zamanda teknolojiye eleştirel bakabilen bireyler olarak yetişmeleri gerekir. Bilgiyi yalnızca tüketen değil, analiz eden, karşılaştıran ve doğrulayan bireyler yetiştirmek zorundayız. Bu, gelecek nesillerin sadece teknolojik yetkinliklere sahip olması değil, aynı zamanda etik değerlere bağlı, sorumluluk sahibi ve bilinçli dijital vatandaşlar olması anlamına geliyor. Gerçeğe değil, gerçeğe en çok benzeyene maruz kaldığımız bu çağda, sadece gözümüzü değil, aklımızı da açık tutmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Prens William ve Harry’nin kucaklaşması da yapay zekânın marifetiydi.

Bilişim Uzmanı Orhan Toker de, yapay zekâ uygulamaları ile gençlerin “Gelecekteki sevgilimi çizer misin?” gibi sorular sorarak hayatlarını yapay zekânın yönlendirmesine sunduklarına dikkat çekti. Toker “Yapay zekâ ile olumlu anlamda yapılabilecek çok fazla şey var. Ama insanlar bunu çok boş şeyler için kullanıyor” dedi.

Gerçekte var olmayan videoları izleyenlerin aslında bunun gerçek olmadığını bildiğini ancak belli bir süre sonra bu gerçeklik kavramını yitireceklerine işaret eden Toker “Artık gerçekle gerçek olmayanı ayırt edememeye başlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.