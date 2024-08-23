Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Yerli oyun stüdyosu Motion Blur'dan yeni oyun geliyor! Black State ne zaman çıkacak?

Yerli oyun stüdyosu Motion Blur'dan yeni oyun geliyor! Black State ne zaman çıkacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yerli oyun stüdyosu Motion Blur&#039;dan yeni oyun geliyor! Black State ne zaman çıkacak?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kabus 22 oyunu ile adını duyuran Son Işık stüdyosu, isim değişikliğine gitti. Motion Blur ismini alan yerli stüdyo, yeni oyunu Black State'in oynanış videosunu geçtiğimiz ay yayınladı.

Nvidia'nın RTX teknolojisi ile güçlendirilmiş yerli stüdyo Motion Blur'un geliştirdiği Black Stateoyunu şu anda "Alpha" sürümünde. DLSS 3, Reflex ve Ray Tracing gibi teknolojileri aktif olarak kullanan Black State oyunu için 8 dakikalık oynanış videosu yayınladı. 

Tek oyunculu olarak oynanacak olan TPS aksiyon nişancı oyunu Black State, şu anda macera TPS türünde yeni bir kapı açmayı ve oyuncuların uzun zamandır beklediği gerçekçi aksiyon deneyimini oyunculara sunmayı hedefliyor.

Yerli oyun stüdyosu Motion Blur'dan yeni oyun geliyor! Black State ne zaman çıkacak? - 1. Resim

BLACK STATE NEREDE SATILACAK?

Yerli Motion Blur stüdyosunun geliştirdiği Black State, PC platformu için Steam ve Epic Games Store'da satışa çıkacak. Konsollar için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Xbox konsolunda satışa sunulduğunda oyuncular  Xbox Game Pass hizmeti üzerinden yararlanıp yararlanmayacağı merak konusu. 

BLACK STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şu anda Motion Blur'un geliştirdiği Black State oyununun çıkış tarihi belli değil. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray ile AHL Pay arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Efsane telefona WhatsApp desteği sonlanıyor! Hangi cihazlar artık desteklenmeyecek? - TeknolojiEfsane telefonda artık o uygulama yok!WhatsApp hesabınız çalınırsa suç sizindir! Uzmanlar 'Deniz Yücel ders olsun' dedi - TeknolojiWhatsApp hesabınız çalınırsa suç sizindir!WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Uygulamaya kullanıcı adları geliyor - TeknolojiWhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Uygulamaya kullanıcı adları geliyorXbox Game Pass'e Ağustos 2024'ün ikinci yarısında eklenecek oyunlar belli oldu! Hangi oyunlar hizmete geliyor? - TeknolojiXbox Game Pass'e Ağustos 2024'ün ikinci yarısında eklenecek oyunlar belli oldu! Hangi oyunlar hizmete geliyor?Tesla'da saati 48 Dolar'a çalışmak ister misiniz? Artık mümkün! - TeknolojiTesla, insansı robotu Optimus için çalışan arıyor!Meclis'te Yapay Zeka Komisyonu kurulacak! Avantajları ve dezavantajları ele alınacak - TeknolojiMeclis'te Yapay Zeka Komisyonu kurulacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...