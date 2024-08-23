Yerli oyun stüdyosu Motion Blur'dan yeni oyun geliyor! Black State ne zaman çıkacak?

Kabus 22 oyunu ile adını duyuran Son Işık stüdyosu, isim değişikliğine gitti. Motion Blur ismini alan yerli stüdyo, yeni oyunu Black State'in oynanış videosunu geçtiğimiz ay yayınladı.

Nvidia'nın RTX teknolojisi ile güçlendirilmiş yerli stüdyo Motion Blur'un geliştirdiği Black Stateoyunu şu anda "Alpha" sürümünde. DLSS 3, Reflex ve Ray Tracing gibi teknolojileri aktif olarak kullanan Black State oyunu için 8 dakikalık oynanış videosu yayınladı.

Tek oyunculu olarak oynanacak olan TPS aksiyon nişancı oyunu Black State, şu anda macera TPS türünde yeni bir kapı açmayı ve oyuncuların uzun zamandır beklediği gerçekçi aksiyon deneyimini oyunculara sunmayı hedefliyor.

BLACK STATE NEREDE SATILACAK?

Yerli Motion Blur stüdyosunun geliştirdiği Black State, PC platformu için Steam ve Epic Games Store'da satışa çıkacak. Konsollar için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Xbox konsolunda satışa sunulduğunda oyuncular Xbox Game Pass hizmeti üzerinden yararlanıp yararlanmayacağı merak konusu.

BLACK STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şu anda Motion Blur'un geliştirdiği Black State oyununun çıkış tarihi belli değil.