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Teknoloji

Yerli teknoloji markası ZEED satışa çıktı

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Yerli teknoloji markası ZEED satışa çıktı
Başlık ResmiYerli teknoloji markası ZEED satışa çıktı

Yerli teknoloji markası ZEED, dört akıllı telefon modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Üç yıl garanti ve yaygın teknik servis ağıyla rekabete hazırlanan marka, beş yıl içinde akıllı telefon pazarında önemli bir pay elde etmeyi hedefliyor.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Türkiye’nin yerli teknoloji markası ZEED, akıllı telefon, tablet ve aksesuar ürünleriyle Türkiye’de satışa çıktı. Evofone bünyesinde faaliyet sürdüren ZEED, ilk etapta Z One, Z Pro 5G, Z Pro Plus 5G ve Z Pro Max 5G modellerini satışa sunuyor.

Z Slim ve Z Ultra modellerinin de ilerleyen dönemde ürün ailesine eklenmesi planlanıyor. Evofone Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Birol Sülük, Türkiye’nin öncelikli pazarları arasında bulunduğunu belirterek, beş yıl içinde akıllı telefon pazarında anlamlı bir pay edinmeyi hedeflediklerini söyledi. Sülük, akıllı telefonların yanı sıra tablet ve aksesuar kategorilerinde de büyüyeceklerini ifade etti.

ZEED’in pazardaki önemli avantajlarından biri üç yıl garanti ve satış sonrası hizmet altyapısı olacak. Üretim ve teknik servis süreçlerinde Evofone’un mevcut imkânlarından yararlanacak marka, telefonlarını paketleme öncesinde performans, donanım ve fonksiyon testlerinden geçiriyor.

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Evofone’un 250’yi aşkın teknik servis uzmanı, Kağıthane, Kadıköy ve İzmir Konak’taki üç ana onarım merkezi ile beş hızlı teslim noktası da satış sonrası hizmetlerde görev alacak. Servis ve geri teslim süreçlerinde ortalama üç iş günlük çözüm süresi hedefleniyor.

ZEED’in akıllı telefon ailesinde 6.000 mAh bataryalı Z One, 5G destekli Z Pro 5G, Sony kamera sensörü ve yapay zekâ destekli kısayol tuşuyla öne çıkan Z Pro Plus 5G ile 256 GB depolama alanına sahip Z Pro Max 5G bulunuyor. Marka ayrıca Z Pad Ultra LTE, Z Pad Pro LTE ve Z Pad SE LTE tablet modellerinin yanı sıra Z Watch Active akıllı saat ve Z Buds Pro kablosuz kulaklığı da kullanıcılarla buluşturacak. ZEED, online ve fiziksel satış kanallarını genişleterek Türkiye genelinde yaygın bir dağıtım ağı oluşturmayı hedefliyor.

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