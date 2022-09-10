Türkiye Gazetesi

42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi, görev yaptığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi(ODÜ) Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece nöbetinde olan Yasemin Çelebi’nin cansız bedeni arkadaşları tarafından hastanenin tuvaletinde bulundu. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Yasemin Çelebi’nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akıntıya kapılan hemşirenin cansız bedeni arama çalışmalarının 64. gününde bulundu Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'in cansız bedeni arama çalışmalarının 64’üncü gününde bulundu.

Kayıp hemşireden hala haber yok: 58 gündür kayıp Siirt’te 58 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isteyen hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Genç hemşireden hala haber yok ve arama çalışmaları devam ediyor.